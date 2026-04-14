Painel de Transparência do MPPE começa a registrar dados do São João 2026; relembre o campeão dos cachês de 2025

O MPPE deu início, nesta terça (14), à atualização do Painel de Transparência das Festividades Juninas de 2026, ferramenta reúne informações sobre os gastos publicos com eventos em Pernambuco; confira alguns dados de 2025

Safadão recebeu o cachê mais alto dos artistas do São João. Foto: Reprodução da Internet/bandagaro ()

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), começou a ser atualizado, no começo da tarde desta terça-feira (14), com os primeiros dados de 2026.

Até as 13h, apenas dois municípios haviam divulgado informações sobre os valores das atrações artísticas que se apresentarão em shows durante o período junino.

Nenhum deles chega, sequer, a se candidatar ao ranking dos mais caros.

Em Goiana, na Zona da Mata Norte, os Magnatas do Forró receberão R$ 35 mil pela apresentação do dia 23 de junho, véspera do São João.

Menos ainda receberá o Xinelo Rasgado, que fará show no dia 24, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife: R$ 4 mil.

Bem diferente dos valores que já começaram a ser divulgados para o São João 2026, mas ainda não anexados ao Painel do MPPE.

A Prefeitura de Caruaru, por exemplo, publicou no Diário Oficial do município os contratos das suas primeiras atrações.

Dentre elas, João Gomes e Pablo, com cachês de R$ 750 mil e R$ 775 mil, respectivamente.

São João 2025

Diferente também dos dados do Painel de Transparência de 2025, quando os valores dos maiores contratos ultrapassavam com alguma folga a casa do milhão.

Wesley Safadão liderou o ranking dos maiores cachês em Pernambuco, não apenas em valor por apresentação como também pelo número vezes que subiu ao palco com cachês, literalmente, milionários.

Ele chegou a receber por um show, no dia 26 de junho, a quantia de R$ 1,2 milhão, em Arcoverde.

Com uma redução mínima, Safadão também se apresentou em Caruaru, dia 7, em Petrolina, dia 19, em Surubim, dia 21. Em cada município recebeu R$ 1,1 milhão.

Em Araripina, dia 27, o valor foi de R$ 1,11 milhão.

Para fechar a conta, a apresentação do dia 22, que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe pagou “apenas” R$ 550 mil.

No total, Wesley Safadão acumulou R$ 6,16 milhões nas festas juninas de Pernambuco, conforme os dados do Painel da Transparência.

O Painel

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos do MPPE conta com apoio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e a colaboração da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

Trata-se de uma ferramenta de incentivo à transparência pública, segundo o MPPE, ao exercício da cidadania e de apoio à gestão eficiente dos recursos públicos, de caráter preventivo e colaborativo.

Como ressalta o Ministério Público de Pernambuco, “o painel é composto apenas pelos dados espontaneamente informados pelos entes públicos colaboradores (Estado de Pernambuco e respectivas municipalidades”.