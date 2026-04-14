Entenda processo contra Deolane Bezerra; delegado pede R$ 81 mil por danos morais

Processo movido pelo delegado da Operação Integration contra a influenciadora Deolane Bezerra pede R$ 81 mil de indenização por danos morais. A advogada afirmou em comentários feitos nas redes sociais que Paulo Gondim teria cometido abuso de autoridade e mentido para a Justiça

A influenciadora Deolane Bezerra. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Deolane Bezerra é alvo de um processo movido pelo delegado responsável pelas investigações da Operação Integration. Paulo Gondim que pediu a prisão da influenciadora em setembro de 2024, agora solicita judicialmente uma indenização de R$ 81 mil por danos morais após a advogada dizer que ele “mentiu para a Justiça”.



No processo, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, os advogados de Gondim pontuam que após a deflagração da Operação Integration e a soltura de Deolane, que ficou presa nas colônias Penal Feminina do Recife e de Buíque, a influenciadora passou a dar declarações “ofensivas e inverídicas” contra o delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nas redes sociais e em entrevistas públicas.



Conforme consta no documento, Deolane acusou o delegado de abuso de autoridade, inclusive o citando nominalmente. “Abuso de autoridade do estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disse Deolane, ao sair da Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste do Recife, no dia 9 de setembro de 2024.



Nos autos, os advogados de Gondim trazem, ainda, uma declaração da influenciadora, dada durante uma transmissão ao vivo feita por ela no seu perfil oficial no Instagram, no dia 28 de julho de 2025.



“Vou expor o abuso de autoridade e dos crimes que vocês vêm cometendo. Os crimes que vocês vêm cometendo. Vocês me prenderam porque mentiram pra Justiça. Você, Paulo Gondim, você mentiu pra justiça, você ludibriou a justiça, o Ministério Público. Eu não aguento mais isso. Pra sempre vocês acabaram com minha imagem, minha saúde mental. Agora tá travada a guerra. Vocês vão bater de um lado e eu do outro. A não ser que vocês me prendam injustamente… Então ou vocês me prendem ou vocês me matam. Não sei o que vocês vão fazer comigo. Mas eu não vou mais me calar. Vocês são covardes. Vocês me prenderam por algo que não existe”, disse a influenciadora conforme conta no processo.

A live teve mais de meio milhão de visualizações e compartilhamentos, segundo os representantes do delegado. Dias depois, Gondim solicitou judicialmente que Deolane retirasse as imagens da transmissão, que ficaram salvas no Instagram dela. A Justiça determinou que ela apagasse o vídeo dentro de 24h, ou pagaria R$ 1 mil por dia.



“As acusações levianas e a campanha difamatória promovida pela ré, que possui milhões de seguidores, geraram um dano de vasta repercussão, que persiste e continua a macular a reputação de um delegado de Polícia com 17 anos de carreira ilibada e condecorado por sua excelência profissional”, argumenta a equipe de advogados de Gondim.



Quem é Paulo Gondim



O delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Paulo Gondim, de 47 anos, sendo 17 de trabalho dentro da corporação. Ele foi o responsável pelas investigações da Operação Integration, deflagrada setembro de 2024, contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar. Entre os alvos da operação, estavam o cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Deolane Bezerra, entre outros. Ainda em 2024 e 2025, Paulo Gondim foi incluído no Rol dos Melhores Delegados de Polícia do Brasil, do Portal Nacional dos Delegados.