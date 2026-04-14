CIPCães da Polícia Militar de Pernambuco tem primeira comandante mulher

Oficial é a primeira mulher a liderar a unidade especializada em policiamento com cães no estado

Major Giselle Campelo assume CipCães da PMPE (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Pernambuco passa a ter, pela primeira vez, uma mulher no comando da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). A major Giselle Campelo assumiu a liderança da unidade especializada, responsável pelo treinamento de cães policiais utilizados em ações como localização de entorpecentes, varredura de explosivos, intervenções prisionais e apoio a grandes eventos.

Com 19 anos de atuação na corporação, a oficial iniciou a carreira ainda aos 17 anos e construiu uma trajetória em diferentes áreas da segurança pública. Após se tornar aspirante em 2009, começou como tenente no 13º Batalhão da PMPE, onde teve os primeiros contatos com o policiamento operacional.

O ingresso na área de cinotecnia ocorreu em 2011, quando realizou curso de especialização e foi transferida para o canil da corporação. A experiência influenciou inclusive sua formação acadêmica em medicina veterinária. Após atuar no setor até 2015, a major passou pela Gerência Geral de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Defesa Social e, posteriormente, integrou o Batalhão de Choque (BPChoque), onde permaneceu até 2022.

Ao longo da carreira, também participou de cursos de especialização, como Operações de Choque pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Segurança de Autoridades, ampliando sua qualificação profissional.

“Aqui lidamos diariamente com cães policiais, fundamentais para diversas operações de segurança pública, incluindo partidas de futebol, operações rigorosas e ações preventivas. É um trabalho extremamente técnico, que exige preparo diário e muita disciplina. Como médica veterinária, sinto um grande orgulho de atuar na CIPCães”, afirmou.

“Ser a primeira mulher comandante é motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade. Quero abrir caminhos para que outras mulheres ocupem espaços de liderança e percebam que podem estar na linha de frente de qualquer unidade. Este espaço também é delas”, concluiu.