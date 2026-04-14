Protesto com barricada em chamas fecha trecho da BR-101, no Barro, no Recife

Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram o trecho da rodovia interditado com pneus e madeiras em chamas, no quilômetro 72, nesta terça (14).

Barricada em chamas foi colocada na BR-101 (PRF )

Um protesto fechou a BR-10, na manhã desta terça (14), no Barro, na Zona Oeste do Recife. Por volta das 7h50, o trecho foi liberado.

Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram a rodovia interditada com pneus e madeiras em chamas, no quilômetro 72.

Há informações preliminares de que o movimento foi realizado por um motorista de aplicativo.

Os bombeiros informaram que foram acionados para a ocorrência, no sentido Recife/Paulista, enviando uma viatura para o local.

A PM também enviou equipes para a área da manifestação.

Por volta das 8h30, a PRF informou que a pista foi liberada.