Busca por emissão gratuita de documentos leva centenas a centros de atendimento no Recife

Ação, que faz parte da Semana Nacional do Registro Civil, entrou no seu segundo dia no Recife, garantindo a emissão gratuita de documentos

Linda Carvalho atualizou sua certidão de nascimento no CETEC, na Boa Vista, no Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

A busca pela emissão gratuita de documentos reuniu centenas de pessoas nesta terça (14), no Recife, no segundo dia da Semana Nacional do Registro Civil.

A ação, realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, oferece gratuitamente serviços como emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, além da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

No Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, o atendimento é voltado, especialmente, para públicos em situação de vulnerabilidade, pessoas LGBTQIAPN+, população idosa e moradores de periferias.

De acordo com o coordenador do centro, Cícero Nóbrega, a iniciativa busca ampliar o acesso a direitos básicos.

“Tem muita gente que não consegue emitir ou atualizar documentos por falta de condições financeiras. A ação garante esse acesso e fortalece a cidadania de uma população que historicamente é marginalizada”, afirmou.

No Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (CETEC), mais de 200 pessoas foram atendidas no primeiro dia, conforme a Secretaria Executiva de Direitos Humanos.

Necessidade que vira urgência

Entre os atendidos, histórias mostram como a falta de documentação impacta o dia a dia.

O auxiliar hospitalar Clédson Souza Barros, de 45 anos, aproveitou o mutirão para emitir a segunda via da certidão de nascimento dele e da filha, de 9 anos, após a perda dos documentos durante uma mudança.

“É muito ruim você precisar de um documento e não ter. Hoje tudo exige identificação, e nem sempre a gente tem condições de pagar por isso. Essa ação ajuda muito quem precisa”, disse.

Morador da Boa Vista, o arquiteto Hernandes Aires, de 28 anos, viu na ação uma forma de resolver um problema antigo sem precisar se deslocar.

“Minha certidão já não estava mais válida e eu teria que ir até Itamaracá para resolver. Aqui foi rápido, prático e com entrega em poucos dias. Facilitou muito”, contou.

Identidade e pertencimento

Para a população LGBTQIAPN+, a documentação também está diretamente ligada ao reconhecimento da identidade.

Aquiles, de 21 anos, se identificou como uma pessoa não binária. Ele compareceu ao local em busca da retificação do nome.

O serviço, no entanto, só estará sendo oferecido entre os dias 27 e 30 de abril.

“Ter um documento com um nome que não me representa dificulta tudo, desde a faculdade até o trabalho. É constrangedor. Fazer essa atualização é essencial para eu me sentir incluído”, relatou.

Oportunidade para regularizar

A técnica de enfermagem Josineide Maria, de 53 anos, quase enfrentou problemas ao viajar por conta do estado do RG.

“Minha identidade estava muito antiga e já não estavam aceitando. Eu já precisava trocar, e essa oportunidade chegou na hora certa”, afirmou.

Já a dona de casa Linda Carvalho, de 62 anos, decidiu atualizar documentos antigos da família.

“Tem certidão com mais de 30 anos. A gente nem sabia que precisava renovar. Quando soube da ação, aproveitei para resolver tudo de uma vez”, disse.

Para muitos, o mutirão representa mais do que praticidade, é a chance de garantir direitos básicos. Sem documentação, o acesso a serviços públicos, emprego e até atendimentos simples pode ser comprometido.



Próximas ações

Ainda dentro da programação, novas etapas estão previstas para este mês no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+.

Entre os dias 23 e 27 de abril, será realizada a emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional.

Já entre os dias 27 e 30, a Defensoria Pública participa de um mutirão voltado à retificação de nome e gênero.