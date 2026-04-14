São João de Caruaru: 2026: saiba valor dos cachês de Walkyria Santos, Mastruz com Leite e Waldonys

Entre os cachês divulgados, até esta terça, o maior e de Pablo, a Voz Romântica, que ganhará R$ 765 mil. O "Rei do Piseiro", João Gomes, vai receber R$ 750 mil.

Mastruz com Leite vai tocar no São João de Caruaru (Divulgação)

Mais cachê de artistas do São João de Caruaru, no Agreste pernambucano, foram divulgados no Diário oficial do município, nesta terça (14).

A cantora Walkyria Santos vai receber R$ 250 mil para se apresentar no evento.

A Fundação de Cultura de Caruaru também autorizou o pagamento de R$ 220 mi, para a banda de forró Mastruz com Leite.

Outra atração com cachê divulgado é Waldonys, que receberá R$ 180 mil.

Entre os cachês divulgados, até esta terça, o maior e de Pablo, a Voz Romântica, que ganhará R$ 765 mil.

O “Rei do Piseiro”, João Gomes, vai receber R$ 750 mil.



