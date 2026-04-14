Receita Federal apreende no Recife carga de perfumes importados avaliada em R$ 75 mil

Apreensão da Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, foi realizada no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes; perfumes importados estavam sendo transportados por passageiro que embarcou no Mato Grosso do Sul

Perfumes importados foram apreendidos pela Receita no Aeroporto dos Guararapes (DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL)

A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu, na última segunda-feira (13), diversos perfumes importados no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre.

As mercadorias estão avaliadas em aproximadamente US$ 15 mil, o equivalente a cerca de R$ 75 mil.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina, quando foi identificada uma grande quantidade de produtos sendo transportada por um passageiro que havia embarcado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino final no Recife.

De acordo com a Receita Federal, o responsável pela mercadoria não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse a importação regular dos produtos.

Diante da irregularidade, foi lavrado termo de retenção de bens.

A Receita Federal informa que, ao final do processo administrativo, caso não seja comprovada a regularidade do transporte e da importação, os itens apreendidos poderão ser destinados a leilão, conforme previsto na legislação vigente.

A atuação integrada entre os órgãos de fiscalização tem como objetivo combater a entrada irregular de mercadorias no país, garantir a concorrência leal e proteger a sociedade.