Justiça Federal anula decisões da Operação Integration

Sede da Justiça Federal em Pernambuco no Recife (JFPE)

A Justiça Federal de Pernambuco (JFPE) anulou decisões judiciais referentes à Operação Integration, que foi deflagrada em 2024, contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar.

Entre os alvos da operação, estão o cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Deolane Bezerra e pessoas ligadas à empresa Esportes da Sorte. Todos alegam inocência desde o início da investigação.

Na decisão, proferida na terça-feira (3), o juiz da 13ª Vara Federal acolhe o argumento das defesas e determina que a investigação e as provas produzidas pela Polícia Civil sejam encaminhadas à Polícia Federal (PF).

O magistrado também reconhece a incompetência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para julgar parte dos supostos crimes investigados, uma vez que seriam de “competência federal”.

"Julgamos que a 'Operação Integration' está maculada em sua origem na esfera estadual, irremediavelmente, no que diz respeito aos supostos delitos federais, sem prejuízo de sua apuração pelo DPF/MPF em regular procedimento inquisitivo", diz trecho da decisão.

Durante a operação, alguns dos investigados chegaram a ficar presos preventivamente por ordem da Justiça estadual, tiveram bens apreendidos e foram alvos de quebra de sigilo de dados.

"Violações de direitos"

Em nota, a Esportes da Sorte afirma que a decisão do juiz federal “evidencia os excessos e as violações de direitos cometidos na investigação originalmente conduzida por autoridades parciais”.

“O Grupo Esportes da Sorte e seus integrantes sempre confiaram na Justiça e no regular funcionamento das instituições”, diz. “A recente decisão da Justiça Federal de Pernambuco declarou a nulidade de todos os atos praticados no âmbito da chamada ‘Operação Integration’ desde a sua origem, ao reconhecer a condução temerária das autoridades estaduais responsáveis pelas investigações desde o início.”

A empresa afirma, ainda, que “seus integrantes sempre colaboraram com as autoridades de forma transparente e responsável”. Segundo a nota, os investigados estariam “certos de que a apuração dos fatos deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem atalhos ou violações de direitos fundamentais”.

Já a influenciadora Deolane Bezerra usou as redes sociais para comemorar e divulgar a decisão favorável. “Em breve me pronunciarei… agora estou na Europa”, postou.

O processo da Operação Integration passou a tramitar na Justiça Federal em novembro de 2025, por determinação da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, do TJPE, após embates com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Ao longo do processo, a promotoria chegou a pedir três vezes o arquivamento do inquérito por falta de provas.