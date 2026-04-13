13 dos 27 trechos de praias do estado estão impróprios para banho; veja dados da CPRH
O levantamento vale até quinta-feira (16)
Publicado: 13/04/2026 às 10:02
16 praias de Pernambuco estão impróprias para banho, aponta CPRH (Divulgação)
Treze dos 27 trechos de praias do litoral monitorados pelas autoridades estaduais estão impróprios para o banho de mar, segundo o mais recente levantamento da Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH).
Os dados de balneabilidade das praias foram divulgados nesta segunda (13). A coleta de amostras aconteceu no dia 6 de abril.
O levantamento mostra que 11trechos praias estão próprios para o lazer no litoral do estado. Ele é válido até a quinta (16).
Veja áreas impróprias
- Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
- Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
- Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
- Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
- Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
- Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
- Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda
- Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
- Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
- Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho
- Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho
Veja áreas próprias
- Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá Própria ITA-05 Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
- Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
- Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
- Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife
- Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho
- Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
- Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca
- Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
- Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
- Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
- Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande
Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:
A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação.
Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentarem no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).