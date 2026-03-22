Litoral pernambucano tem 11 praias impróprias para banho, aponta CPRH
Levantamento da baneabilidade das praias de Pernambuco, feito para pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), avaliou 27 pontos do litoral do estado e concluiu que 11 deles estão impróprios para banho
Publicado: 22/03/2026 às 19:20
Crianças tomam banho em trecho impróprio na Praia do Carmo (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Atenção, banhistas: o litoral pernambucano tem 11 praias impróprias para banho. O apontamento foi feito pelo Informativo da baneabilidade das praias de Pernambuco, feito pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Os dados foram coletados na última segunda (16), e são válidos até a próxima quinta (26).
A CPRH recomenda que a população evite o banho na semana em que as praias forem consideradas impróprias. Confira quais são:
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), em Recife
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II), em Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária, em Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo), no Cabo de Santo Agostinho
Próprias
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, em Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar, em Itamaracá
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange, em Itamaracá
Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014, em Igarassu
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE), em Olinda
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem), em Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15, em Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica), em Jaboatão dos Guararapes
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, no Cabo de Santo Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa, em Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01, em Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré, em Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua, em Tamandaré
Praia de São José da Coroa Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo, em São José da Coroa Grande
Informativo de balneabilidade
A amostragem feita pela CPRH é semanal e a análise leva em conta a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento se baseia nas concentrações de bactérias do tipo enterococo em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
De acordo com a corporação, as águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categoria própria quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 enterococos por 100mL de amostra. Se as águas não atenderem a esses critérios ou apresentarem mais de 400 enterococos na última amostragem, são consideradas impróprias para banho.