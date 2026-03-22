Litoral pernambucano tem 11 praias impróprias para banho, aponta CPRH

Levantamento da baneabilidade das praias de Pernambuco, feito para pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), avaliou 27 pontos do litoral do estado e concluiu que 11 deles estão impróprios para banho

Crianças tomam banho em trecho impróprio na Praia do Carmo (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Atenção, banhistas: o litoral pernambucano tem 11 praias impróprias para banho. O apontamento foi feito pelo Informativo da baneabilidade das praias de Pernambuco, feito pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Os dados foram coletados na última segunda (16), e são válidos até a próxima quinta (26).

A CPRH recomenda que a população evite o banho na semana em que as praias forem consideradas impróprias. Confira quais são:

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), em Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária, em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo), no Cabo de Santo Agostinho

Próprias

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, em Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar, em Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange, em Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014, em Igarassu

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE), em Olinda

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem), em Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15, em Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa, em Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01, em Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua, em Tamandaré

Praia de São José da Coroa Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo, em São José da Coroa Grande

Informativo de balneabilidade

A amostragem feita pela CPRH é semanal e a análise leva em conta a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento se baseia nas concentrações de bactérias do tipo enterococo em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

De acordo com a corporação, as águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categoria própria quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 enterococos por 100mL de amostra. Se as águas não atenderem a esses critérios ou apresentarem mais de 400 enterococos na última amostragem, são consideradas impróprias para banho.