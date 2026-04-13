Jovem mata namorada e esquarteja corpo em Jaboatão; prisão aconteceu após denúncia da própria mãe

Segundo informações da polícia, criminoso confessou tudo após denúncia da sua mãe. Ele também teria dormindo ao lado do cadáver

Restos mortais da jovem foram encontrados na mata, no Curado II (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um crime brutal foi descoberto pela polícia pernambucana no fim de semana.

Denunciado pela própria mãe, um jovem de 19 anos foi preso, no Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, após matar e esquartejar a namorada, identificada como Maísa Emily Juliana da Silva, de 18 anos.

O crime aconteceu na noite de quarta (8) e prisão do homem, no domingo (12).

Segundo a polícia, o autor do feminicídio, identificado como Felipe Inácio Martins da Silva, confessou tudo e mostrou aos agentes onde estavam as partes do corpo, em áreas de mata e de difícil acesso.

Ainda de acordo com informações repassadas para a polícia, depois de enforcar a namorada e dar golpes de faca nela, o homem ainda dormiu ao lado do corpo.

Horas depois, usou uma machadinha para desmembrar o cadáver.

O crime teria sido praticado por ciúmes, já que o jovem acreditava estar sendo traído pela namorada com um vizinho.

Ainda de acordo com informações repassadas para a polícia, o plano dele era matar também o vizinho, no domingo, e depois tirar a própria vida.

O que diz a PM

Por meio de nota divulgada nesta segunda (13), a Polícia Militar de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada por meio do 25º BPM.

As equipes prenderam o jovem, em sua residência, em Jaboatão.

“De acordo com informações preliminares, o crime teria ocorrido no último dia 8 de abril. A mãe do suspeito compareceu à 3ª Companhia do 25º BPM e comunicou o fato ao efetivo policial”, afirmou a nota.

Ainda segundo a PM, diante da denúncia, equipes realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito, que confessou o crime e indicou os locais onde teria ocultado os restos mortais da vítima.



Uma machadinha e a mala utilizadas na ação foram apreendidas.

A Polícia Civil de Pernambuco foi acionada, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



As investigações seguem em andamento sob a responsabilidade da 13° Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

A perícia foi realizada pelo Grupo Especializado de Perícia de Homicídios (GEPH), e os restos mortais foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde passarão por necropsia, na manhã desta segunda-feira (13).

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado, mas, ao chegar ao local, os restos mortais da vítima já haviam sido localizados, não sendo necessária a atuação da Corporação.