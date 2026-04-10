Segundo parque alagável no Barro, na Zona Oeste, é anunciado pela Prefeitura do Recife

Anúncio da construção de um novo parque alagável do Recife, o segundo no Barro, na Zona Oeste da Capital, foi feito nesta sexta (10)

Parque alagável do Umuarama será o segundo no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. A região é muito acometida no período chuvoso (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A construção de um novo parque alagável no Recife foi anunciada pela prefeitura, nesta sexta (10). O equipamento será no segundo no bairro do Barro, na Zona Oeste da capital. A licitação da obra do parque Umuarama foi publicada no Diário Oficial do município, esta semana.

Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento no projeto, que será o terceiro parque alagável da cidade, será de R$ 3,8 milhões.

O projeto tem o objetivo de funcionar como espaço de lazer nos períodos secos e como bacia de retenção durante as chuvas intensas, assim como o Parque Alagável do Campo do Barro e do Tejipió, entre os bairros de Areias e Ipsep.

Projeto

O novo espaço ficará situado na margem esquerda do Rio Tejipió, entre a Avenida Desembargador Nestor Diógenes de Melo e a margem do rio, ocupando uma área de mais de oito mil metros quadrados. Não foram informados prazos de início das obras ou de entrega do equipamento.

Segundo a gestão municipal, o parque faz fronteira direta com a área de dragagem do Tejipió, integrando requalificação urbana e recuperação ambiental em uma mesma frente de intervenção.

Outros parques

O primeiro parque alagável do Recife foi entregue em 2024 pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), entre os bairros de Areias e Ipsep, às margens do Rio Tejipió.

O segundo, o Parque Alagável Campo do Barro, foi entregue no dia 7 de janeiro deste ano e abrange mais de 23 mil metros quadrados, com R$ 3,4 milhões investidos, afirma a prefeitura. O espaço tem capacidade de armazenar temporariamente cerca de 1.510 metros cúbicos de água, o equivalente a 1.500 caixas d'água de mil litros.