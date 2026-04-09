Recife anuncia construção de habitacional para população em vulnerabilidade socioambiental na Imbiribeira

Segundo a Prefeitura do Recife, o empreendimento prevê construção de 45 apartamentos voltados à população em situação de vulnerabilidade socioambiental

Projeto do habitacional na Imbiribeira prevê edificação com 45 apartamentos (DIVULGAÇÃO/PCR)

A Prefeitura do Recife anunciou a construção de um conjunto habitacional voltado à população em situação de vulnerabilidade socioambiental. O empreendimento está previsto para ser erguido na Rua Bulgária, na ZEIS Sítio Grande, na Imbiribeira, zona sul da cidade.

Com investimento de R$ 14 milhões, por meio do programa ProMorar, o projeto prevê a construção de 45 apartamentos, todos com dois quartos, distribuídos em cinco pavimentos. A licitação da obra foi publicada no Diário Oficial esta semana.

O conjunto será implantado no território da Comunidade Dancing Days, entre a Travessa Itapeva e a Segunda Travessa Lisboa, ocupando uma área de 1.504,83 m².

O projeto prevê uma edificação com 2.934,64 m² de área construída, distribuída em cinco pavimentos, com nove apartamentos por andar.

Segundo a Prefeitura do Recife, o empreendimento foi planejado para atender, prioritariamente, moradores impactados por obras de infraestrutura na cidade, localizado próxima a importantes vias como a Avenida Mascarenhas de Morais e as ruas Jean Emile Favre e Arquiteto Luiz Nunes.

O conjunto também deverá contar com áreas comuns, com espaços de convivência e lazer, incluindo bicicletário, mesas de jogos e de piquenique, além de mobiliários acessíveis, incentivando o uso coletivos dos espaços.

A área externa terá paisagismo, conforme o projeto da PCR, com árvores, plantas e áreas verdes, e a a iluminação pública também foi planejada para garantir mais segurança e incentivar a convivência nos espaços comuns.

Outro habitacional

Em março deste ano, a Prefeitura iniciou a construção de outro conjunto habitacional na Imbiribeira, o Habitacional Paris, projetado para beneficiar 80 famílias das comunidades Dancing Days, Sítio das Mangueiras e Ayrton Senna. Com investimento de cerca de R$ 18,7 milhões, o empreendimento também integra o ProMorar.