Recife ganha área para lazer e esportes de graça embaixo de viaduto

Espaço é um complexo de cultura, lazer e esportes para comunidades do Recife beneficiadas pelo programa ProMorar. Nesta terça (21), a Vila do Papel recebeu o primeiro COMVIDA da capital pernambucana

Comvida foi inaugurado sob Viaduto Capitão Temudo, na área central do Recife (Melissa Fernandes/DP)

A comunidade da Vila do Papel, no bairro de São José, na área central do Recife, ganhou, nesta terça (21), o primeiro espaço COMVIDA da cidade.

Ele é um complexo de cultura, lazer e esportes para comunidades da capital pernambucana beneficiadas pelo Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar).

Inaugurado pela prefeitura, o COMVIDA tem área de 14 mil metros quadrados, e fica sob o viaduto Capitão Temudo.

Cerca de dois mil moradores da região poderão utilizar o espaço. Segundo a prefeitura, o investimento é de R$ 6,9 milhões. O Prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve no evento de inauguração.

“A gente está dando novo sentido a uma área importante da cidade. A gente está exatamente embaixo do viaduto Capitão Temudo, que foi construído há muitos anos e aqui embaixo não tem nenhuma utilidade pública. A gente está inaugurando hoje o primeiro COMVIDA. É um espaço público, digno, feito com as pessoas, com investimento público. A gente está falando de um complexo de lazer de R$ 7 milhões, que é toda essa área embaixo do viaduto e associado a isso, a urbanização da Vila do Papel”, disse João Campos.

Divisão

O COMVIDA é dividido em setores para atender as demandas dos moradores. O primeiro setor é o de comércio e serviços, que conta com área para feirinhas móveis, pista de cooper, um anfiteatro e uma academia do idoso. Também conta com espaço esportivo, com três quadras – poliesportiva, de vôlei de areia e de tênis –, vestiário e uma praça da criança.

A terceira parte do COMVIDA será entregue até o final do ano, de acordo com informações da Prefeitura, e contará com um estacionamento, pista de skate e área para eventos.

“O projeto foi construído e debatido junto com os moradores da região, por meio da metodologia participativa aplicada pelo ProMorar. Agora chegou a hora da comunidade testar os equipamentos e aproveitar o novo espaço”, explicou João Charamba, chefe do gabinete do ProMorar.

Urbanização Integrada

A Vila do Papel tem recebido o projeto de urbanização integrada na comunidade, segundo a gestão municipal. Os serviços englobam implementação do sistema de drenagem, saneamento e abastecimento de água; requalificação de áreas de convivência; parque infantil; pavimentação dos becos e ruas; construção de centro comunitário; horta urbana, iluminação e arte urbana.

O investimento na urbanização integrada é de R$ 9,7 milhões, de acordo com a Prefeitura. Na parte do saneamento, estão sendo concluídas as ligações intradomiciliares.

Habitacional

Conforme divulgado pela Prefeitura, no como parte do projeto de transformação da comunidade, está sendo construído o novo Conjunto Habitacional São José, que contará com 252 apartamentos divididos em sete blocos. O terreno fica próximo ao viaduto Capitão Temudo, na Rua Lourenço da Silva. A obra tem investimento de R$ 48 milhões.

Ao todo, segundo a Prefeitura, a gestão desembolsa R$ 65 milhões para realização de todos os projetos na localidade de Vila do Papel.

“O COMVIDA é um exemplo do que a gente sonha para o futuro da cidade do Recife. A gente tá falando aqui de R$ 65 milhões que estão sendo investidos nessa área, R$ 7 milhões nesse grande parque embaixo do viaduto, R$ 9 milhões na urbanização de toda a comunidade, com esgoto, ligação intra-domiciliar, calçamento de rua, praça, área de convivência e mais de 40 milhões no novo habitacional para mais de 200 famílias que está sendo aqui construído”, destacou o prefeito.

