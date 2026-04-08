PF cumpre 53 mandados contra organização criminosa em Pernambuco e outros 5 estados

Operação Platinum da PF, em conjunto com a Receita Federal, foi deflagrada nesta quarta (8) em seis estados do país; um pessoa foi presa em Pernambuco

Operação da Polícia Federal e Receita Federal foi desencadeada em seis estados (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal deflagrou, em conjunto com a Receita Federal, a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa com atuação em Pernambuco e outros cinco estados do país.

O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho (quando há entrada de produtos legais no país, mas sem o pagamentos de tributos), de organização criminosa e de lavagem de capitais.

No total, foram cumpridos 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de Pernambuco.

Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra-PR.

Na ação desta quarta-feira (8), todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Segundo a PF, os trabalhos seguem para localização do foragido.

No Recife, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Houve outra prisão também em São Paulo por descaminho e contrabando.

Durante as investigações da Operação Platinum, foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização.

O que permitiu identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas, exclusivamente, para encobrir operações ilícitas.



