Casal que morreu no desabamento no Pilar, no Recife, trabalhava como flanelinha e queria deixar casarão

Fabiano Lourenço de Araújo, de 45 anos, e Simone de Oliveira, de 53 anos morreram na noite da última segunda-feira (6), após casarão em que moravam desabar na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife

Desabamento na comunidade do Pilar deixa duas pessoas mortas no Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Na noite de segunda-feira (6), o desabamento de um casarão deixou a comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, consternada pela morte de Fabiano Lourenço de Araújo, de 45 anos, e Simone de Oliveira, de 53 anos, que viviam no local há quase seis anos. Queridos pela vizinhança, os dois formavam um casal e se mudaram para o imóvel abandonado na esperança de trabalhar na área, repleta de prédios públicos, empresariais e turísticos.

Amigáveis, Fabiano e Simone se enturmaram com os flanelinhas da Rua da Moeda, a algumas quadras do casarão onde moravam, e logo começaram trabalhar vigiando e limpando veículos que eram estacionados no local. “Eram pessoas que não davam problema nenhum. Estavam fazendo EJA [Educação de Jovens e Adultos]”, afirma Keila Maria Martins, de 62 anos, que também trabalha como flanelinha na área.

Os dois também eram conhecidos pelo carinho com que criavam a cadela Branquinha, que precisou ser resgatada do desabamento pelos Bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Veterinário do Recife pela prefeitura, em boas condições de saúde. “Foi o que sobrou dos meus amigos”, lamenta Cláudia Albuquerque, de 46 anos, vizinha do casal.

De acordo com ela, Simone tinha perdido um filho, de 21 anos, em 2025. “Há um ano, a filha de Simone perdeu um irmão e ontem perdeu a mãe. E eu vi a perda dos meus amigos”, acrescenta.

Relatos de familiares e amigos dão conta de que Simone e Fabiano queriam deixar o casarão. “Há muitos anos, a gente tinha medo disso acontecer, mas a gente não pode ir pra rua”, acrescenta Cláudia.

