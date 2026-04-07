Familiar de vítima do casarão do Pilar, no Recife, conta como soube da tragédia: "Teu irmão tá nos escombros"

Em entrevista a emissoras de televisão, Jamerson Lourenço contou que o irmão de Fabiano, vítima da tragédia do Pilar, não tinha onde morar

Restos do casarão que desabou no Pilar foram isolados pela Defesa Civil do Recife (Marina Torres/DP)

Jamerson Lourenço, irmão de Fabiano, uma das vítimas do tragédia do Pilar, contou, durante entrevista a emissoras de televisão, como ficou sabendo do desabamento na noite da última segunda-feira (6).

“Disseram que a notícia não era boa: ‘Teu irmão tá nos escombros’”, relatou Jamerson. “Ficou só a saudade. Ele ia lá em casa amanhã, não deu tempo”.

Ele disse que o irmão não tinha onde morar e ficando no “vai e vem”. “Tinham desocupado, mas invadiram de novo”.

“O que pode acontecer com quem vive nesses prédios condenados é isso. Não tem onde morar, faz o quê?, questionou.

Jamerson disse que não estava sabendo que o irmão havia voltado para o casarão cuja parede desabou, causando a morte de duas pessoas e deixando dois feridos.