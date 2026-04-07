Tragédia no Pilar: bombeiros apontam 2 mortos e 2 feridos após fim de operação no Centro do Recife

Segundo os bombeiros, duas pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida dos escombros, na noite de segunda (6)

Imóvel desabou e deixou mortos e feridos no Pilar, no Recife (Karol Rodrigues/DP)

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou, no fim da noite de segunda (6), o balanço final da operação na área do desabamento de um imóvel na comunidade do Pilar, no Centro do Recife.

Segundo os bombeiros, após a tragédia, duas pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida dos escombros.

“Ao todo, quatro foram localizadas. Duas resgatadas com vida: uma mulher, de 31 anos, socorrida pelo CBMPE, e um homem, de 27 anos, atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ambos encaminhados ao Hospital da Restauração. Outras duas vítimas, um homem e uma mulher com aproximadamente 40 anos, foram localizadas sob os escombros, já em óbito”, informou.

A tragédia aconteceu por volta das 21h, na Rua do Brum, em uma noite de muita chuva na cidade.

Por meio de nota, os bombeiros disseram, que que “foi finalizada a ocorrência de desabamento de edificação”.

Ao todo, oito viaturas foram empenhadas na operação, que contou com o apoio de órgãos parceiros.

Ainda segundo a corporação, após uma varredura completa da área, não foram identificadas novas vítimas.

“As equipes do CBMPE atuaram nas operações de busca e resgate até a conclusão dos trabalhos, quando a ocorrência foi devidamente encerrada no local, permanecendo os demais órgãos competentes responsáveis pelas providências cabíveis”, acrescentou.