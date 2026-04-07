Apac divulga alerta vermelho de chuva para o Grande Recife e Zona da Mata
Apac emitiu novo alerta nesta terça (7) para chuvas no Grande Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. Pauloista também cancelou aulas na rede pública
Publicado: 07/04/2026 às 05:58
A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)
Por causa das fortes chuvas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta terça (7), aviso meteorológico de "estado de alerta" para o Grande Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.
O comunicado aponta “continuidade de pancadas de chuva” e vale até a quarta (8).
O Centro de Operações do Recife (COP) informou, no início da manhã, que a cidade entrou em estágio de "alerta" às 5h.
A medida indica que já existe uma alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica.
Por isso, a Prefeitura do Recife suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e os serviços não essenciais no período da manhã.
Também pede que as pessoas evitem deslocamentos pela cidade.
As pessoas em áreas de risco devem procurar locais seguros e acionar a Defesa Civil através dos telefones 0800.081.3400 e 3036-4873.
Nas últimas 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 70 milímetros em alguns pontos da cidade, fortemente concentradas no período de 6 horas.
Veja pontos de alagamento: