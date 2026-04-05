Vídeos mostram alagamentos no Grande Recife; chuvas ultrapassam os 40mm nas últimas 24h no estado

Imagens que circulam nas redes sociais mostram alagamentos em pontos do Grande Recife. Pernambuco tem registro de mais de 40 milímetros de chuva nas últimas 24h

Chuvas intensas têm atingido todo o estado de Pernambuco neste domingo (4) (Foto: Cortesia)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pontos de alagamentos no Grande Recife neste Domingo de Páscoa (5). A região e o estado vêm sendo atingida por chuvas intensas desde o sábado (4), que ultrapassam os 40 mm nas últimas 24h, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Os vídeos são das Ruas Aracatu e Doutro Aniceto Varejão, em Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Moradores da região relataram ao Diario que as chuvas estão constantes desde às 10h.

Na Estrada da Batalha, em Prazeres, também em Jaboatão, muita água acumulada nas ruas também foi flagrada em vídeos.

Confira onde mais choveu no estado nas últimas 24h segundo o Monitoramento das chuvas acumuladas da Apac.

Cortês | 57.66 mm

Ribeirão | 49.02 mm

Cabo de Santo Agostinho | 48.26 mm

Ipojuca | 47.6 mm

São José da Coroa Grande | 43.8 mm

Camaragibe | 40.56 mm

Gameleira | 38.03 mm

Ribeirão | 38 mm

Paudalho | 35.8 mm

Barreiros | 35.62 mm

Glória do Goitá | 32 mm

São Vicente Férrer | 31.8 mm

Joaquim Nabuco | 31.8 mm

Previsão do dia

Segundo a Apac, na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, o tempo ficaria parcialmente nublado, com chuva rápida e isolada de fraca a moderada na madrugada e nas primeiras horas da manhã, com temperatura máxima de 31° e mínima de 24°.

No Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada no período da tarde e noite.

Para o Sertão de Pernambuco e São Francisco, a Apac informou a previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada no periodo da tarde e noite.

No Arquipélago de Fernando de Noronha, a Apac emitiu um aviso meteorológico de Atenção.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C, com tendência estável. Durante a noite, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.