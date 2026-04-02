Igreja Anglicana da Zona Norte divulga programação da Semana Santa

Igreja Anglicana da Zona Norte (Divulgação)

A Igreja Anglicana da Zona Norte, na Diocese do Recife, divulgou, nesta quinta-feira (2) a sua programação para a Semana Santa e da Páscoa. A agenda prevê momentos litúrgicos e de reflexão para os fiéis.



De acordo com o reverendo Geison Vasconcellos, pastor e reitor anglicano, o período é central para a vivência da fé cristã. “A Semana Santa é o coração da nossa espiritualidade. É quando revisitamos os fundamentos da fé cristã e renovamos nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo”, afirma.



Nesta quinta-feira, acontece a celebração da Instituição da Ceia, que recorda a Última Ceia de Jesus com seus discípulos. “Esse momento nos convida à comunhão, ao serviço e à humildade, valores que Jesus demonstrou ao lavar os pés dos discípulos”, destaca o reverendo.



Na sexta-feira, (3), também às 18h, será realizada a celebração das 7 Palavras da Cruz, que relembra as últimas palavras de Cristo antes de sua morte. Segundo o líder religioso, “é um momento profundo de silêncio e meditação, em que refletimos sobre o sacrifício de Jesus e o amor incondicional que Ele demonstrou pela humanidade”.



O sábado não contará com programação, respeitando o significado do Sábado do Silêncio, um tempo de recolhimento e espera. “É um dia de contemplação, em que a Igreja permanece em vigília, aguardando a vitória da vida sobre a morte”, explica Vasconcellos.



O domingo (5) marca o ponto alto das celebrações com a Páscoa, considerada o maior evento do cristianismo. A programação começa às 06h com o Culto da Ressurreição, seguido pelo Culto de Páscoa às 10h. Às 18h, a comunidade apresenta o Auto de Páscoa, com o tema “Eu Sou Livre”, reunindo 40 membros entre atores e equipe de apoio.



“O domingo de Páscoa é a celebração da vida nova. A ressurreição de Cristo nos lembra que a esperança sempre vence e que a fé nos sustenta mesmo diante das adversidades”, afirma o reverendo. Ele também destaca a importância da participação comunitária. “Cada celebração é uma oportunidade de encontro com Deus e com o próximo. É um tempo de renovação espiritual e fortalecimento da fé”.



A Igreja Anglicana reforça o convite para que toda a comunidade participe das celebrações, vivenciando intensamente esse tempo litúrgico que representa a essência da fé cristã.



Programação da Semana Santa e Páscoa



02 de abril, quinta-feira, às 20, Instituição da Ceia



03 de abril, sexta-feira, às 18h, 7 Palavras da Cruz



04 de abril, sábado

Sábado do Silêncio, sem programação



05 de abril, domingo

06h Culto da Ressurreição

10h Culto de Páscoa

18h Auto de Páscoa com o tema “Eu Sou Livre”



Serviço

Igreja Anglicana Zona Norte: Rua Alfredo de Medeiros, 60 - Espinheiro, Recife