Olinda anuncia esquema de funcionamento do "circuito do peixe" para esta quinta (2) e Sexta Santa

A Prefeitura de Olinda divulgou os locais e horários de funcionamento dos locais onde o morador pode garantir o peixe da Semana Santa; confira o que abre e fecha no município

Começa hoje a X Semana do Peixe. A campanha "Pescado: Delícia com sabor de saúde" é realizada pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Foto: Annaclarice Almeida/DP/D.A Press/Arquivo ()

Nesta quinta-feira (2) e sexta (3), o morador de Olinda que ainda não comprou o peixe da Semana Santa terá várias opções para manter a tradição e garantir o pescado.

A prefeitura divulgou locais e horários de atendimento em cinco pontos da cidade, formando uma espécie de circuito, em vários bairros.

Das 7h às 17h, os olindenses podem escolher o melhor lugar para comprar o peixe da Semana Santa:

Feira de Rio Doce;



Mercado de Peixinhos;



Mercadão do Peixe, na Rua do Sol, e



Colônia de Pescadores Z-4, na Rua do Farol, no Carmo, além do



Mercado de Sítio Novo.

O que abre e o que fecha

A Prefeitura de Olinda divulgou também o que abre e o que fecha na cidade no início deste feriadão.

Esta quinta (2), é ponto facultativo no município e, até o domingo (5), dia de Páscoa, alguns serviços públicos de Olinda terão alterações no funcionamento.

As mudanças acompanham o período, enquanto os serviços essenciais seguem operando normalmente.

Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais durante o período. As escolas da rede municipal de ensino também estarão sem aulas.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente, em regime de plantão 24 horas.

O atendimento será mantido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar ocorre normalmente, seguindo o cronograma de cada bairro.

Haverá reforço na varrição, especialmente no Sítio Histórico e na Orla de Olinda.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa será ativada na sexta-feira (3) e no domingo (5), das 7h às 16h, oferecendo uma opção de lazer e mobilidade para moradores e visitantes durante o feriado.