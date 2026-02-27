Médica recifense é 1 ª mulher indicada ao quadro de generais de brigada do Exército

É a Coronel Médica Claudia Lima Gusmão Cacho de 57 anos. Após a votação secreta dos generais do Alto Comando do Exército, a indicação será agora submetida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Médica recifense deve ser a primeira mulher no posto de general de brigada no Exército (Divulgação )

Uma pernambucana é a primeira oficial do Exército Brasileiro a ser indicada para o posto de general de brigada.

Segundo as Forças Armadas, ela tem quase três décadas de dedicação ao Serviço de Saúde.

Claudia é recifense, casada e mãe de duas filhas.

Formada na Universidade de Pernambuco (UPE), foi a 1ª colocada no Curso de Formação de Oficiais Médicos do Exército Brasileiro.

Ela tem, ainda, pós-graduação em Administração Hospitalar, MBA em Gestão Estratégica de Saúde e o Curso de Comando e Estado-Maior do Exército.

“Ao longo de sua trajetória, destacou-se pelo mérito profissional, experiência em gestão e desempenho comprovado em missões de alta complexidade, com destaque para a direção do Hospital de Guarnição de Natal/RN e do Hospital Militar de Área de Campo Grande/MS”, informou o Exército.

Procedimento

Após a votação secreta dos generais do Alto Comando do Exército, a indicação será agora submetida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele deve homologar as indicações dela e de outros 16 coronéis à patente de general de brigada.

A promoção da primeira mulher general era esperada havia dois anos, quando o comandante da Força, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, anunciou que ela devia acontecer em até dois anos.

Marinha e Força Aérea já têm oficiais-generais mulheres.

