PF cumpre mandados em operação relacionada ao tráfico de fentanil em Pernambuco

Operação Desvio, da PF e BOPE/PE, é um desdobramento de uma investigação que apreendeu 20 frascos de fentanil, no Janga, em setembro do ano passado

Operação da PF cumpriu mandados em Camaragibe (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal, em ação conjunta com o BOPE/PMPE, deflagrou a Operação Desvio, na manhã desta quarta-feira (1), que cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária no município de Camaragibe.

A ação é um desdobramento da investigação que teve início por meio da prisão em flagrante realizada pela Polícia Federal, no ano passado, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de fentanil e outros materiais.

No decorrer das diligências foi possível identificar os demais envolvidos no esquema criminoso, sendo um deles já foragido da justiça, com um mandado de de prisão por homicídio.

Durante o cumprimento das medidas cautelares, investigados foram localizados e presos.

As investigações continuam e os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

A operação anterior

Em meados de setembro de 2025, a Polícia Federal e Receita Federal apreenderam uma remessa de fentanil, pela primeira vez, em Pernambuco.

20 frascos da droga foram apreendidos com uma mulher, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana.

Ela tinha 20 anos, natural de Paudalho, na Zona da Mata Norte, e estava desempregada.

A prisão aconteceu durante investigação sobre o tráfico interestadual de entorpecentes.

Foi identificada uma encomenda contendo substâncias ilícitas a ser entregue no bairro do Janga.

O que é o fentanil

O fentanil é um opioide sintético, ou seja, um composto químico psicoativo que produz efeitos semelhantes aos do ópio

Ela é uma droga 100 vezes mais forte que a morfina e 50 mais que a heroina, podendo causar a morte se utilizado fora da prescrição médica, no uso recreativo.

A substância é usada para potencializar os efeitos de drogas como a cocaína e o ecstasy.

Na medicina, ela usada como anestésico, a fim de aliviar dores agudas e crônicas.

Uma vez injetada no corpo humano, o fentanil entra no cérebro, liberando dopamina, anulando a dor, e dando ao paciente a sensação de prazer e calma.

