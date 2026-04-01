Semana Santa: veja como será funcionamento da feira do Bredo no Ceasa, no Recife

A Feira do Bredo 2026 pretende atrair Pessoas de vários municípios pernambucanos e de estados vizinhos. Segundo o Ceasa, foi montado um esquema diferenciado de funcionamento para o evento.

Bredo é alimento típico da Semana Sarna em Pernambuco (Foto: Divulgação)

Alimento típico da Semana Santa em Pernambuco, o bredo movimenta agricultores e clientes a partir das primeiras horas da quinta-feira (2), no Centro de Abastecimento e Logística (Ceasa), na Zona Oeste do Recife.

A Feira do Bredo 2026 pretende atrair pessoas de vários municípios pernambucanos e de estados vizinhos.

Segundo o Ceasa, foi montado um esquema diferenciado de funcionamento para o evento.



O bredo

O bredo também é conhecido como caruru.

É um vegetal folhoso nutritivo, similar ao espinafre.

Tem ferro, cálcio e vitaminas A e C, é consumido refogado ou em pratos tradicionais da Semana Santa.

Esquema especial

A A Portaria 04 (P4), tradicionalmente a mais utilizada para acesso à Feira do Bredo, abriu às 3h desta quarta-feira (1º) e só fechará às 18h da quinta.

A medida facilita tanto a chegada antecipada de produtores e comerciantes quanto o acesso do público durante todo o período da feira.

As demais portarias do Ceasa vão operar normalmente.

O centro conta com outras alternativas que também garantem fácil acesso à feira do Bredo, como a P5 e a P6, novas portarias que já estão funcionando integralmente.

A Portaria 05 (P5), localizada atrás da Ki-Carnes, logo ao lado da P3, e a Portaria 06 (P6), situada na entrada da área da Frigo Serve, ideal para quem chega via BR-232.

Trânsito

A operação especial de trânsito terá início às 19h da quarta-feira (1º de abril), com reforço das equipes de segurança e orientadores no interior do Ceasa.

A atuação seguirá durante toda a madrugada e ao longo da quinta-feira, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e orientar motoristas quanto aos acessos disponíveis.

Estacionamento

O Ceasa-PE orienta os usuários a utilizarem o sistema de pagamento antecipado do estacionamento, disponível por meio do QR Code presente no ticket entregue na entrada.

Ao realizar o pagamento antecipadamente, o usuário tem até seis horas para deixar o estacionamento, o que permite maior comodidade durante as compras e evita filas nas cancelas de saída.

Além disso, durante a Feira do Bredo, serão disponibilizadas guaritas provisórias de pagamento próximas às áreas de maior fluxo, ampliando as opções de atendimento.

Confira os horários de funcionamento do Ceasa:

Quarta-feira (1º de abril): Funcionamento normal

Quinta-feira (2 de abril): Funcionamento normal

Sexta-feira Santa (3 de abril): Fechado

Sábado (4 de abril): Reabertura à meia-noite (0h), com funcionamento até as 13h

