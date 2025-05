Feira do Bredo: 195 toneladas foram comercializadas nesta quinta-feira (17), diz Ceasa-PE

Feira do Bredo comercializa 195 toneladas do produto./Rafael Vieira/DP

A tradicional Feira do Bredo, realizada na madrugada desta quinta-feira (17), no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, comercializou 195 toneladas do produto, que é uma das refeições tradicionais da Semana Santa em Pernambuco.





Essa quantidade representa um aumento de 8% em relação a 2024, quando foram comercializadas 180 toneladas de bredo.





Segundo o diretor técnico operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, a Feira do Bredo é um dos eventos mais importantes de comercialização do Centro.





“Essa é, sem dúvida, a feira mais importante do primeiro semestre do Ceasa-PE. É um momento de grande simbolismo cultural e religioso para o povo pernambucano, e também de grande impacto econômico para o setor hortigranjeiro”, afirmou.





De acordo com a Ceasa-PE, cerca de 60 mil pessoas e 40 mil veículos passaram pelo centro de distribuição. Outras questões como o tempo firme, mobilidade e segurança também favoreceram as vendas.





“Tivemos um plano de ação com início ainda na madrugada, com atuação dos nossos agentes de mobilidade e o apoio da CTTU, que esteve presente com três viaturas no centro. A questão do tempo também foi favorável ao comércio, muito sol, tudo enxuto”, destacou Charles Gultiergue





“Também contamos com o reforço da Polícia Militar, garantindo um ambiente ainda mais seguro para permissionários e consumidores”, completou.





O preço médio do bredo variou entre R$ 2,00 e R$ 3,00, mantendo a média praticada nos anos anteriores. De acordo com a Ceasa, a produção vem de diversas regiões do estado, como Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Moreno e Brejo da Madre de Deus.





Apesar do encerramento da Feira do Bredo, que aconteceu às 9h desta quinta, a comercialização do produto segue em expediente normal dentro do Centro. Os clientes também podem adquirir outros ingredientes que compõem a ceia da Semana Santa, como peixes, arroz, cebola, tomate, leite de coco, azeite, vinho, bacalhau e até ovos de Páscoa.