Chuva leva Via Sacra da Fraternidade para dentro da Basílica da Penha, no Recife, pela 1ª vez em 27 anos

Celebração, que relembra o trajeto feito por Jesus antes da crucificação, aconteceu dentro da Basílica da Penha, no Recife, devido às fortes chuvas que atingem o Grande Recife nesta quarta (1°)

Fiéis celebram a Via Sacra na Basílica da Penha (NICOLLE GOMES/DP)

Pela primeira vez em 27 anos, a Via Sacra da Fraternidade aconteceu dentro da Basílica da Penha, no Bairro de São José, no Recife, por conta das chuvas que atingem a Região Metropolitana nesta quarta (1°).

Tradicional celebração da Semana Santa, a Via Sacra relembra o trajeto feito por Jesus Cristo antes da crucificação.

No Recife, o caminho sempre foi feito pelas ruas do centro, com uma cruz de madeira de 100 quilos carregada por fiéis. As 14 estações são repletas de meditações, reflexões e emoção.

Apesar do novo espaço, a essência da celebração se manteve. Os fiéis carregaram a Cruz dentro da Basílica da Penha, num momento de muita fé e espiritualidade.

"A Via Sacra nos faz caminhar os passos de Jesus na sua paixão e nos prepara para a ressurreição. Dessa vez tivemos uma situação inédita e com as chuvas anunciadas, que realmente caíram de manhã cedo, fizemos a concentração no Pátio São Pedro e resolvemos abreviar o percurso, vindo diretamente para a igreja e fizemos as estações da Via Sacra aqui dentro. Foi uma maneira especial, mas deu certo", compartilhou o Padre João Carlos.

"A Via Sacra da Fraternidade também tem um outro lado que queria contagiar o centro com esse clima passando o comércio, por isso nós já tínhamos marcado as estações nas lojas comerciais, como sempre fazemos há 27 anos. Então, digamos que esse lado ficou um pouco a desejar, mas as pessoas estão participando, de qualquer forma", complementou o Padre.



Programação da Semana Santa

Após a Via Sacra, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu uma Santa Missa também na Basília da Penha. Ainda nesta quarta (1°), acontece o Ofício de Trevas, também na Basílica da Penha, no bairro de São José, no centro do Recife.

Na quinta (2), às 9h, será realizada a Missa dos Santos Óleos, na Catedral da Sé de Olinda.

O momento marca a unidade da Igreja Católica em celebração da renovação das promessas sacerdotais e consagração dos óleos santos, utilizados nos sacramentos do batismo, unção dos enfermos e crisma.

À noite, a partir das 19h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, acontecerá a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como ‘Lava-pés’.

O momento rememora a última ceia e o gesto de serviço de Jesus.

A Sexta-feira Santa (3) é um dia de silêncio, jejum e contemplação pela morte de Jesus Cristo. A Igreja Católica não celebra a Eucaristia, focando na adoração da Cruz, que será contemplada a partir das 15h, na Catedral da Sé de Olinda.

