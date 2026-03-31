Metrô do Recife: pane provoca fechamento de 5 estações do Ramal Camaragibe da Linha Centro

O problema foi confirmado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nesta terça (31)

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Uma pane elétrica provocou o fechamento de cinco estações do Ramal Camaragibe da Linha centro do Metrô do Recife.



O problema foi confirmado, nesta terça (31), pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Até as 13h50, não havia sido informado o prazo para a volta de operação do sistema.

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Diante do problema, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informou que ativou a linha 2481 – TI Camaragibe / TI TIP, com frota ajustada à demanda do horário, garantindo alternativa de deslocamento durante a interrupção.

Caso o prazo informado não seja cumprido, novas medidas operacionais poderão ser adotadas para suprir a demanda do sistema metroviário.

O CTM segue monitorando a situação e orienta os usuários a acompanharem as atualizações pelos canais oficiais.

O que diz a CBTU

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife informa que, às 12h34 desta terça-feira (31 de março), houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no Ramal Camaragibe. Por questões de segurança, as estações deste trecho — Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe — encontram-se temporariamente fechadas.



A CBTU reitera que as demais estações das Linhas Centro (Ramal Jaboatão) e Linha Sul operam normalmente. Novas informações sobre a normalização do sistema serão divulgadas nos canais oficiais da Companhia.



