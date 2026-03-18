Megaoperação da PF cumpre quase 300 mandados no país contra crime organizado; 64 são em Pernambuco

A Polícia Federal coordenou nesta quarta (18) megaoperação em 15 estados do país com quase 300 mandados; 64 estão sendo cumpridos contra grupos criminosos com atuação no Sertão de Pernambuco

Polícia Federal (PF) (Foto:PF/Divulgação)

A Polícia Federal coordenou, através das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), nesta quarta-feira (18), uma megaoperação em 15 estados, incluindo Pernambuco.

O alvo da Operação Força Integrada são quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e a atuação de facções criminosas, dentre outras.



Estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão e 112 mandados de prisão.



Além de Pernambuco, também a operação também está atuando nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.



Em 2025, as FICCOs realizaram 246 operações, onde foram cumpridos mais de dois mil mandados de busca e apreensão e mais de 1500 mandados de prisão.



Criadas com base no conceito de força-tarefa, as FICCOs têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre instituições de Segurança Pública.



Participam da iniciativa polícias civis, militares e penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, SENAPPEN e secretarias de segurança pública estaduais, em atuação conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.



Pernambuco



Em Pernambuco, a FICCO deflagrou a Operação Roça, cujo alvo é um grupo envolvido com tráfico de drogas e armas, roubos de cargas e lavagem de dinheiro, com atuação no Sertão de Pernambuco.



Estão sendo cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária, além de bloqueio de ativos financeiros de até R$ 5 milhões e restrições sobre imóveis e veículos.



Confira as operações nos outros estados



FICCO/Campinas – Campinas/SP

Operação Dry Fall. Ação contra organização criminosa com vínculos ao Comando Vermelho (CV), envolvida com tráfico de drogas e crimes violentos associados à disputa territorial no interior paulista. Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão temporária, além do sequestro e bloqueio de mais de 100 contas bancárias, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões.



FICCO/MA – São Luís/MA

Operação Ictio. Ação contra organização criminosa dedicada ao tráfico de cocaína e crack em larga escala na Grande São Luís, com lavagem de capitais por meio de empresas fantasmas e bens registrados em nome de terceiros. Estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária no Maranhão, Ceará e Espírito Santo, além de bloqueio financeiro de R$ 297 milhões e sequestro de imóveis, veículos de luxo, maquinário pesado e arma de fogo.



FICCO/RS – Porto Alegre/RS

Operação Célula Oculta. Ação para desarticular grupo envolvido com tráfico de drogas na Serra Gaúcha e no Vale do Rio dos Sinos. Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em sete municípios do estado.



FICCO/BA – Salvador/BA

Operação Epílogo. Ação conjunta com o Comando de Policiamento da Região Leste da Polícia Militar da Bahia (CPR-L/PMBA) e a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/PCBA) para combater o tráfico de drogas e organizações criminosas. Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão.



FICCO/ES – Vitória/ES

Operação Turquia II. Ação voltada à desarticulação de grupo investigado por desvio e revenda de entorpecentes apreendidos. Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão temporária e 1 mandado de afastamento de função pública.



FICCO/AM – Manaus/AM

Operação Rastreio. Apura grupo dedicado ao tráfico de drogas por meio do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Estão sendo cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva em Manaus.



FICCO/AL – Maceió/AL

Operação Última Fatia. Combate grupo envolvido com tráfico de drogas que utilizava uma pizzaria de fachada para ocultar atividades ilícitas. Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de quebra de sigilo de dados telemáticos. As diligências ocorrem no município de Satuba, região metropolitana de Maceió.



FICCO/GO – Goiânia/GO

Operação Corrosão II. Continuidade das ações contra grupo envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão.



FICCO/PA – Belém/PA

Operações Covil II – COP (4ª fase) e Custus Legis.

A Operação Covil II cumpre 2 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho no Pará.



A Operação Custus Legis cumpre mandado de busca e apreensão e determina o uso de tornozeleira eletrônica por ex-servidora do Tribunal de Justiça do Pará investigada por colaboração com organização criminosa.



FICCO/SE – Aracaju/SE

Operação Guardiões de Fogo. Voltada ao combate ao tráfico de armas de fogo e munições. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju e Itaporanga D’Ajuda.



FICCO/AP – Macapá/AP

Operação Invasor. Apura a subtração de equipamento de informática pertencente a assessor de senador da República pelo estado do Amapá. Está sendo cumprido 1 mandado de busca e apreensão, com recuperação do equipamento. As diligências seguem para identificação do responsável.



FICCO/PR – Foz do Iguaçu/PR

Operação Blue Sky nas cidades de Céu Azul/PR, Cascavel/PR, Vera Cruz do Oeste/PR, Matelândia/PR e Foz do Iguaçu/PR. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão domiciliar e nove de prisão preventiva. Tem por objetivo desarticular uma organização criminosa com vínculos operacionais ao

Primeiro Comando da Capital – PCC, dedicada ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos no contexto de disputa territorial no interior paranaense.



FICCO/MG – Belo Horizonte/MG

Operação Terminus. No primeiro dia da Operação Terminus, foi localizado e preso em Sete Lagoas/MG um indivíduo que se encontrava foragido, condenado há mais de 8 anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. Demais ações de captura continuarão a ser executadas ao longo de toda a semana.



FICCO/CE – Fortaleza/CE

Operação Contenção. Captura de autores de crimes violentos, cuja atuação reiterada representava risco concreto à ordem pública e à segurança coletiva. A operação cumpre 10 mandados de prisão.