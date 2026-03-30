"Mais segurança" e "é preciso fiscalizar": veja reações das pessoas sobre uso de armas pela Guarda Municipal

Equipe do Diario esteve nas ruas do Centro do Recife e conversou com a população sobre o armamento da Civil Municipal do Recife (GCMR), que teve início nesta segunda (30)

Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) teve armamento iniciado nesta segunda (30) (Foto: Marina Torres/DP)

O armamento da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) ainda não é unânime entre a população da capital. Desde esta segunda (30) os primeiros 25 agentes receberam pistolas da Prefeitura e foram para as ruas. O tema, no entanto, vem sendo debatido há mais de um ano.

Segundo a gestão municipal, até o segundo semestre deste ano, outras nove turmas com 25 guardas civis serão formadas para atuar com uso de armas de fogo no município, totalizando 250 agentes formados este ano. O número corresponde a cerca de 15% do efetivo total.

Uma equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve nas ruas do Centro do Recife para conversar com a população sobre a novidade. As opiniões se dividiram entre a novidade e a dúvida.

A atendente Ariel Lins, de 27 anos, trabalha no Recife Antigo e compartilhou o sentimento ao saber do armamento da guarda.

“Eu acho que (a avaliação) depende muito da configuração dos guardas. A gente não sabe como eles vão reagir também em caso de assalto, porque já tem a polícia com esse papel, e eu acho que vivemos num momento de insegurança. Às vezes, assim, não vemos muito patrulhamento. Recebo isso ainda com muitos questionamentos”, disse.

Wives Lorena, de 32 anos, supervisora de operações, também conversou com o Diario. Apesar de receber com positividade a notícia, ela também expressou preocupações sobre a atuação e transparência das ações.

“Tem a parte positiva e a parte negativa na minha visão. Acredito que precisa ter um monitoramento maior dos guardas, uma câmera na farda para ver como eles vão utilizar essas armas, mas na prática, eu acredito que seja essencial. Porém, eu acho positivo, mas a gente precisa ver como é que vai ter essa fiscalização, acompanhar os números, o que estão fazendo, o que está acontecendo, mostrar a população no que está sendo eficiente essa nova essa nova implementação das armas”, argumentou.

Houve também quem recebeu a notícia com boas expectativas. É o caso de Solange Alves, de 51 anos, que trabalha há mais de 10 anos na área central do Recife.

“É uma situação maravilhosa, isso dá mais segurança para a gente. Eu já me sinto muito segura aqui no Marco Zero, não tenho esse receio como no centro da cidade mesmo. Aqui eu fico à vontade. Eu vi as viaturas, mas não sabia do que se tratava. Fiquei muito feliz com a notícia (do armamento), porque é mais uma ajuda, a parceria entre policiais civis, PMs e agora a Guarda Municipal. Isso é maravilhoso pra gente. Eu espero que isso fique mesmo por muitos e muitos anos, que seja uma coisa fixa”, destacou.

Armas e equipamentos

Nesta segunda (30), a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) recebeu novos equipamentos. Entre eles, pistolas 380 para o primeiro grupo de 25 agentes armados da história da corporação.

Os servidores, que foram credenciados pela Polícia Federal (PF) para atuar com armads de fogo, já iniciaram a atuação armada.

Segundo o secretário Alexandre Rebêlo, outras nove turmas com 25 agentes cada serão formadas até o segundo semestre.

O secretário informou que a prefeitura deve seguir um protocolo definido pela Polícia Federal. De acordo com ele, há uma instrução normativa que diz todos os passos que devem ser seguidos.

“A gente tem que ter um espaço para armazenar essa arma de fogo específico, com toda a questão de segurança. Depois, todo o guarda que for usar uma arma de fogo, tem que passar por uma avaliação psicológica feita por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal”, observou.

Ainda segundo Rebêlo, a guarda passou por formação para o chamado “uso progressivo da força”.

“A arma de fogo está presente, disponível, mas ela só deve ser usada em últimas circunstâncias. Você tem antes um spray de pimenta, depois você tem uma arma de choque também que você está preparado para usá-la e só em última instância você usar arma de fogo. É justamente isso, você fazer tê-la presente, mas só usar quando não tiver nenhuma alternativa”, explicou.

A Prefeitura do Recife (PCR) entregou, também nesta segunda (30), um contêiner operacional no Bairro do Recife, que funcionará 24 horas e contará com sistema integrado de videomonitoramento e acompanhamento em tempo real da atuação dos agentes.

Na ocasião, disso, a corporação recebeu 26 novos veículos, entre motocicletas, SUVs e um ônibus. O investimento é de R$ 1,9 milhão, segundo a Secretaria Ordem Pública e Segurança do Recife.

A primeira das câmeras corporais, autorizadas no último sábado (28), para uso da guarda, também foi entregue. A princípio, serão 50 dispostas para a corporação, conforme o secretário Rebêlo.