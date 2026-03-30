Segundo a prefeitura, 25 guardas já estão com o porte em mãos e podem utilizar pistolas calibre 380

Guardas municipais começam a usar armas de fogo no Recife (Marina Torres/DP Foto)

A primeira turma da Guarda Municipal do Recife começou, nesta segunda (30), a usar armas de fogo. Segundo a prefeitura, 25 guardas já estão com o porte em mãos e podem utilizar pistolas calibre 380.

Além disso, eles saíram às ruas da cidade com spray e pimenta e equipamentos de choque, os teasers. Foi entregue também a primeira câmera corporal nos uniformes para mostrar a atuação deles em tempo real. Ao todo, serão 50 dispostas a princípio, conforme a gestão municipal.



A prefeitura espera formar outras nove turmas com 25 agentes aptos a usar armamentos de fogo até o início do segundo semestre. Serão, portanto, 250 profissionais armados, totalizando cerca de 15% de todo o efetivo da corporação. A Guarda Municipal do recife tem 1621 servidores ativos. São 1.320 homens e 301 mulheres.

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Procedimentos

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo, os 25 primeiros guardas armados estão nas ruas, pois foram os que receberam os portes emitidos pela Polícia Federal (PF).

“A gente tem mais nove turmas que estão em treinamento. São turmas de 25 guardas. À medida que elas forem passando esse treinamento, tendo avaliação positiva, a gente vai submeter à Polícia Federal mais um lote, mais um conjunto de guardas para ser avaliado”, disse.

O secretário informou que a prefeitura deve seguir um protocolo definido pela Polícia Federal. De acordo com ele, há uma instrução normativa que diz todos os passos que devem ser seguidos.

“A gente tem que ter um espaço para armazenar essa arma de fogo específico, com toda a questão de segurança. Depois, todo o guarda que for usar uma arma de fogo, tem que passar por uma avaliação psicológica feita por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal”, observou.

Ainda segundo Rebêlo, a guarda passou por formação para o chamado “uso progressivo da força”.

“A arma de fogo está presente, disponível, mas ela só deve ser usada em últimas circunstâncias. Você tem antes um spray de pimenta, depois você tem uma arma de choque também que você está preparado para usá-la e só em última instância você usar arma de fogo. É justamente isso, você fazer tê-la presente, mas só usar quando não tiver nenhuma alternativa”, explicou.

Rebêlo disse, ainda, que o trabalho terá fiscalização de ouvidoria de uma corregedoria da própria Guarda Civil Municipal.

“É uma exigência que tem na gestão normativa. A gente tem até uma ouvidoria da Prefeitura do Recife, mas pela instrução normativa da Recife tem que ser uma ouvidoria da própria Guarda Civil Municipal. Então, a gente criou essa ouvidoria, chamamos uma pessoa para ser ouvidora, ficar à frente dessa pasta, para justamente a gente poder avançar com isso”.

Papel da Guarda

Alexandre Rebêlo observou que as normas definem o papel específico da Guarda Municipal.

Para ele, está cada vez mais claro que ela deveria fazer o papel de polícia de proximidade, de território.

“A polícia militar continua com o trabalho mais de enfrentamento, de um grupo de extermínio, de combate ao homicídio, combate a uma facção. Isso é claramente a polícia militar. Também no território, na cidade toda, no estado todo, a polícia militar tem a abrangência estadual. A guarda tem um papel mais de olhada para o território”, comentou.

Inspetoria

Sobre a abertura de uma inspetoria da Guarda Municipal no Bairro do recife, o secretário afirmou que existe uma ideia definida para a atuação das equipes.

Ele citou, por exemplo, caso de shows na área do Recife Antigo.

“Você sabe quais são os restaurantes, qual é o dia que tem show aqui, por onde as pessoas chegam e saem da ilha, que horas as pessoas chegam na ilha, que horas as pessoas saem da ilha. Como é que eu posso ter um conjunto de câmeras de monitoramento, quais câmeras poderão ser vistas por cada um dos guardas que estão acompanhando essas câmeras, a depender do dia e do horário. Tudo isso será feito olhando o território, para dar uma sensação de segurança para a população”, acrescentou.

Mais equipamentos

A Prefeitura do Recife (PCR) entregou, também nesta segunda (30), um contêiner operacional no Bairro do Recife, que funcionará 24 horas e contará com sistema integrado de videomonitoramento e acompanhamento em tempo real da atuação dos agentes.

Na ocasião, disso, a corporação recebeu 26 novos veículos, entre motocicletas, SUVs e um ônibus. O investimento é de R$ 1,9 milhão, segundo a Secretaria Ordem Pública e Segurança do Recife.

