"O gato Tico" e "Julieta": lembre músicas de Sandro Becker, cantor preso por dívida de R$ 200 mil em pensão alimentícia

No repertório de Sandro Becker, há sucessos de público como "A velha debaixo da cama", "O gato Tico" e "Julieta", que rendeu a ele 1 milhão de cópias, ganhando dois discos de ouro e troféus variados.

Cantos Sandro Becker é natural de Palmeira dos Índios, Alagoas (REPRODUÇÃO)

Preso na sexta (27) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o cantor Sandro Becker, de 71 anos, foi levado para um presídio na cidade.

O cantor foi alvo de um mandado de prisão por causa de uma dívida de mais de R$ 200 mi, em pensão alimentícia.

O nome verdadeiro do artista é Emanuel do Vale Trindade.

A captura aconteceu em um hotel, quando ele estava em caruaru para um evento de premiação de cantores.

“Após ser conduzido à unidade policial para os procedimentos legais, o suspeito ficou à disposição da Justiça”, disse a Polícia Civil, por meio de nota.

Sandro Becker fez muito sucesso na década de 1980 com músicas que têm letras de “duplo sentido”.

No repertório, há sucessos de público como "A velha debaixo da cama", "O gato Tico" e "Julieta", que rendeu a ele 1 milhão de cópias, ganhando dois discos de ouro e troféus variados.

História

Sandro nasceu em União dos Palmares, em Alagoas. Ele começou a carreira artística como radialista em Maceió, em 1972.

Em 1977, participou de um concurso de calouros no programa do pernambucano Abelardo Barbosa, o Chacrinha no Rio de Janeiro, ganhando o prêmio principal. .

Apesar de ser mais reconhecido por cantar canções do Forró Malícia, tem em seu repertório letras como “Xote dos Milagres”, que fez bastante sucesso com a banda Falamansa.

Sandro também criou um repente chamado "O Pobre e o Rico".

