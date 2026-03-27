Secretária da Mulher do Cabo é alvo de ataque a tiros em rodovia: "a gente não pode deixar se intimidar "

Aline Melo estava com o motorista quando motoqueiros dispararam tiros, na noite de quinta (26), na PE-28, no Cano. Ninguém se feriu. Governadora disse que vai apurar caso "com rigor"

Carro onde estavam secretária da Mulher e motorista ficou marcado por tiros no Cabo (Redes Sociais )

A secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, Aline Melo, foi alvo de um ataque a tiros, no fim da noite de quinta (27).

Apesar do susto, ela e o motorista, identificado como Ewerthon, não sofreram ferimentos. Imagens postadas em redes mostram as marcadas de bala no veículo.

Nas redes sociais, ela se manifestou após o crime. Em uma gravação em vídeo no instargram, Aline afirmou: “A gente não pode deixar se intimidar, Não pode parar o trabalho”, declarou.

Diante do fato, a governadora Raquel Lyra (PSD) enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).

Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.

Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados”.

“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.

Como foi

O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.

Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.

Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.

O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.

Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.

Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.

“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.

Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.