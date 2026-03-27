Secretária da Mulher do Cabo é alvo de ataque a tiros em rodovia: "a gente não pode deixar se intimidar "
Aline Melo estava com o motorista quando motoqueiros dispararam tiros, na noite de quinta (26), na PE-28, no Cano. Ninguém se feriu. Governadora disse que vai apurar caso "com rigor"
Publicado: 27/03/2026 às 05:56
Carro onde estavam secretária da Mulher e motorista ficou marcado por tiros no Cabo (Redes Sociais )
A secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, Aline Melo, foi alvo de um ataque a tiros, no fim da noite de quinta (27).
Apesar do susto, ela e o motorista, identificado como Ewerthon, não sofreram ferimentos. Imagens postadas em redes mostram as marcadas de bala no veículo.
Nas redes sociais, ela se manifestou após o crime. Em uma gravação em vídeo no instargram, Aline afirmou: “A gente não pode deixar se intimidar, Não pode parar o trabalho”, declarou.
Diante do fato, a governadora Raquel Lyra (PSD) enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).
Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.
Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados”.
“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.
Como foi
O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.
Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.
Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.
O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.
Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.
Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.
“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.
Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.