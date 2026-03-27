MLB ocupa sede administrativa da Caixa em dia de protestos pelo direito à moradia no Grande Recife

No final da manhã desta sexta-feira (27), manifestantes do MLB invadiram a sede administrativa da Caixa em protesto pelo direito à moradia; houve ações também em Jaboatão e Paulista

Manifestantes do MLB ocuparam sede administrativa da Caixa, em Santo Amaro (BARTÔ LEONEL/DP)

No final da manhã desta sexta-feira (27), os integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) fizeram protesto na Avenida Cruz Cabugá, na região central do Recife, e, em seguida, invadiram a sede administrativa da Caixa Econômica Federal, também em Santo Amaro.

Os manifestantes reivindicam o direito à moradia e cobram maior acesso ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Ao chegarem na sede administrativa da Caixa, na Rua Vinte e Quatro de Agosto, em Santo Amaro, as lideranças do movimento se reuniram com membros da diretoria para discutir a pauta de reivindicações.

Pauta esta que começou a ser reivindicada no começo da manhã desta sexta-feira.

A Estrada da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi bloqueada com pneus incendiados, impedindo o fluxo dos veículos.

O movimento realizou outro protesto, em Paulista, também na Região Metropolitana.