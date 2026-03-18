Ação alerta para risco de transporte clandestino em Jaboatão

Segundo o consórcio, responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus no Grande Recife, a iniciativa aconteceu no Terminal Integrado de Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta (18)

Grande Recife Consórcio orientou passageiros sobre perigos do transporte clandestino (Divulgação )

O Grande Recife Consórcio realizou, na manhã desta quarta-feira (18), uma ação sobre o uso de transporte clandestino.

Segundo o consórcio, responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus no Grande Recife, a iniciativa aconteceu no Terminal Integrado de Jaboatão dos Guararapes.

O local, conforme o órgão, foi escolhido por causa da incidência de usuários desse tipo de veículo.

O ato contou com as equipes de fiscalização e comunicação do órgão e também com a presença da polícia militar de Pernambuco.

O mote da campanha é: “transporte público é legal. Clandestino, não. Não arrisque a sua vida”.

O foco é principalmente na questão da segurança. O consórcio informou que, ao contrário de ônibus do sistema, que possuem baias e paradas regulamentadas, o transporte clandestino (sejam vans, lotações ou carros de passeio) opera de forma “errática”.

A operação acontece com veículos invadindo as faixas azuis ou corredores de BRT e realizando embarques e desembarques em locais proibidos ou no meio da via.

“É importante que a população tenha consciência que esse tipo de transporte oferece risco aos usuários por não ter nenhum tipo de vistoria ou fiscalização.” declarou Alex Carvalho, Gerente de Interface do CTM. Em janeiro de 2025, uma operação conjunta entre ANTT, PRF e PMPE em Pernambuco resultou na apreensão de 14 veículos que realizavam transporte clandestino. As principais infrações incluíam pneus carecas, falta de cinto de segurança e tacógrafos inoperantes.

Como denunciar

Os passageiros podem colaborar denunciando pelos canais oficiais do consórcio:

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 081 0158 (segunda a sexta, das 8h às 18h) WhatsApp: (81) 99488-3999 (todos os dias, das 8h às 18h).

Ouvidoria: [email protected] | 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.