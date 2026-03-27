"Mulheres que atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas", diz Raquel Lyra sobre ataque contra secretária de Mulher do Cabo

A governadora enviou nota, no início da madrugada desta sexta (28), pouco depois de o ataque sofrido pela secretária Aline Melo e o motorista dela, na PE-28, No Cabo de Santo Agostinho

Governadora Raquel Lyra (Francisco Silva/DP Foto)

Diante do ataque a tiros contra o carro da secretária de Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Aline Melo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).

Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária-executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.

Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos seja responsabilizados”.

“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.

O que aconteceu

O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.

Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.

Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.

O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.

Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.

Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.

“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.

Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.

Declarações

Em entrevista publicada em suas redes sociais, Aline Melo fez declarações sobre o ataque.

Segundo ela, foi um crime associado á violência de gênero. “É uma tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder”, afirmou.

Ainda de acordo com ela, houve “uma tentativa de parar uma mulher que ocupa espaço de poder”.

Ainda na entrevista postada nas redes sociais, Aline disse que foi até a delegacia depois do acontecimento para “tomar medidas cabíveis e cobrar que justiça seja feita, além de encontrar respostas para o crime”.

No desabafo, Aline disse que, “apesar de assustada”, não vai parar.

“A mensagem é que a luta continua. A gente ente precisa acreditar que as coisas pode mudar.

Vamos defender o correto e fazer trabalho para mudar vidas”, declarou.

