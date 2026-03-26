"Tem muito mais verde": frequentadores do Parque da Tamarineira aprovam nova etapa entregue nesta quinta (26)

A segunda etapa do Parque da Tamarineira foi entregue nesta quinta (26) e recebeu elogios dos frequentadores pela ampliação da área verde

Segunda etapa do Parque da Tamarineira foi entregue nesta quinta (26) (RAFAEL VIEIRA/DP)

“Essa parte tem muito mais verde.” A observação da aposentada Socorro Cordeiro, de 68 anos, resume a primeira impressão de quem visitou, nesta quinta-feira (26), a segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

A nova área, com cerca de 40 mil metros quadrados, quase dobra o tamanho do equipamento e aposta em um conceito diferente: mais de 80% do espaço é composto por solo natural, com preservação da vegetação e foco no contato direto com a natureza.

Moradora do bairro das Graças, Socorro, que foi ao parque acompanhada da amiga Ana Maria, 75 anos, e do amigo Jorge, de 72, destacou justamente essa mudança em relação à primeira etapa.

“A natureza. Essa parte tem muito mais verde”, afirmou. Apesar de elogiar o espaço, ela apontou um desafio para quem chega de carro:

“O estacionamento é pequeno. Quem mora perto aproveita mais”.

Novo parque aposta em área natural e convivência

A proposta mais naturalizada também chamou atenção de Gustavo Costa, de 55 anos, e da esposa, a psicóloga Juliana Almeida, de 48 anos, que costumam frequentar o espaço de três a quatro vezes por semana.

Ele acredita que o novo ambiente deve aumentar a presença do público.

“A tendência é vir mais vezes agora. Aqui você não escuta barulho de carro, é um lugar agradável, que valoriza a paisagem”, disse.

Juliana reforçou o potencial do espaço.

“É um ganho para a população. A gente espera que esse projeto continue e vire um complexo ainda maior”, afirmou.

Outro frequentador assíduo do parque é o analista de TI Renato Delgado, que visita o espaço praticamente todos os dias acompanhado do cachorro Nicolas, de seis anos.

“Eu venho passear com ele geralmente nesse horário, e às vezes também depois do trabalho, lá pelas quatro e meia, cinco horas”, contou. Morador da região, ele diz que a proximidade facilita a rotina. “A gente mora bem perto, então já virou um costume”.

Sobre a nova etapa, Renato destacou a ampliação e o conforto térmico proporcionado pela vegetação.

“Tá bem ampla, tá bem legal. Acho que ele vai aproveitar bastante”, disse.

Ele também concorda com a percepção de outros visitantes sobre o aumento da arborização.

“Com certeza, tem muito mais verde. Aqui tem mais mata, está bem arborizado. Acho que faltava isso na outra parte, porque tinha áreas muito abertas, com muito sol. Aqui ficou melhor, principalmente nesse horário de meio-dia, fica mais fresco até para o cachorro”, avaliou.

Para quem já tem o hábito de caminhar no local, a ampliação representa mais opções de lazer.

Maria do Carmo, de 70 anos, vizinha do parque, esteve no equipamento acompanhada do filho Levi, de 30.

Ela comentou que costuma correr todos os dias pelo Parque da Tamarineira e que acompanhou de perto a requalificação do espaço.

“Eu estranhei um pouco. Eu preferia asfalto, mas dizem que esse absorve melhor a água”, comentou.

Mesmo assim, ela aprovou o espaço: “É maravilhoso”.

Além da pista de caminhada e corrida, o novo trecho conta com áreas de convivência, espaço para piquenique e um anfiteatro ao ar livre.

Sobre o parque

A segunda etapa do Parque da Tamarineira amplia as áreas de uso público e a infraestrutura do equipamento.

A obra foi concluída em cinco meses, com investimento de R$ 16.465.295,00.

Conforme a Prefeitura do Recife, a área tem 40,1 mil m² e 86% de solo natural, acima do mínimo de 80% exigido para o Setor de Conservação Ambiental (SCA).

O projeto inclui novo acesso pela Avenida Norte e ligação interna entre as avenidas Rosa e Silva e Norte.

Foram implantados pista de cooper, playground, decks, passeios, iluminação e dois reservatórios para drenagem.

Durante a entrega, o prefeito do Recife, João Campos, destacou que o parque foi pensado para preservar ao máximo as características naturais da área.

“É um ambiente que parece uma floresta no coração da cidade. A gente fez o mínimo de intervenções para garantir esse contato direto com a natureza”, afirmou.

Segundo ele, o projeto inclui também um sistema robusto de drenagem.

“Aqui tem um grande reservatório de água e um sistema que ajuda a evitar alagamentos. É um parque naturalizado, então em dias de chuva pode acumular água em alguns pontos, mas isso faz parte da proposta”, explicou.

O prefeito também ressaltou a importância do espaço como área pública de convivência.

“Esse é um grande patrimônio que está sendo entregue à cidade. Um espaço para as pessoas conviverem, trazerem suas famílias e aproveitarem a natureza”, disse.

O vice-prefeito Victor Marques reforçou o caráter acessível do equipamento.

“Era uma área fechada, sem acesso. Hoje é um parque aberto, democrático, no coração da cidade e próximo a grandes corredores”, afirmou.