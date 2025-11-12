Assinatura da nova etapa do Parque da Tamarineira é realizada nesta quinta (13), no Recife
Investimento de R$ 18,8 milhões ampliará área verde e conectará avenidas Rosa e Silva e Norte
Publicado: 12/11/2025 às 15:13
Parque da Tamarineira (Divulgação)
A Prefeitura do Recife autoriza, nesta quinta-feira (13), o início das obras da nova etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte da cidade. O projeto prevê a expansão de um dos principais equipamentos públicos de lazer da região, com área de 40,4 mil metros quadrados, quase o dobro do espaço entregue em 2024.
O investimento é de R$ 18,8 milhões. A assinatura da ordem de serviço contará com a presença do prefeito João Campos.
A segunda fase do parque terá acesso pela Avenida Norte e foi desenhada para valorizar a vegetação nativa e ampliar o contato dos visitantes com a natureza.
De acordo com a prefeitura, 86% do terreno permanecerá como solo natural, respeitando o fato de a área estar inserida em um Setor de Conservação Ambiental (SCA), a categoria mais rigorosa de proteção ambiental municipal. Serão plantadas cerca de 400 árvores e palmeiras nativas, reforçando o caráter ecológico do espaço.
“Lançamos a licitação e até o final do ano iremos dar a ordem de serviço para começar as obras”, afirmou o prefeito João Campos, ao anunciar o projeto.
Projeto e equipamentos
O novo trecho do Parque da Tamarineira conectará as avenidas Rosa e Silva e Norte por meio de um passeio integrado para pedestres e ciclistas. O pórtico histórico do espaço será restaurado e marcará o ponto inicial do percurso.
Logo após o acesso principal, o visitante encontrará um playground com brinquedos de madeira, incluindo uma pirâmide de toras. O projeto também prevê decks redondos de madeira em diferentes níveis, voltados para convivência, descanso e atividades ao ar livre.
A área conhecida como Matinha concentrará a maior parte das novas atividades. O espaço ganhará uma pista de cooper naturalizada de 500 metros, decks com bancos e espreguiçadeiras, anfiteatro, mesas para piqueniques, redários e playgrounds com diferentes tipos de brinquedos ecológicos.
Um dos destaques será a implantação dos “núcleos regenerativos”, iniciativa inédita no Recife. Esses espaços serão voltados ao plantio intensivo de espécies nativas, com o objetivo de restaurar ecossistemas locais e ampliar a biodiversidade — substituindo gradualmente parte das árvores exóticas atualmente existentes na Matinha.