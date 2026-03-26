Inscrições para mais de 17 mil vagas dos cursos gratuitos de tecnologia foram prorrogadas até terça (31)
Os cursos gratuitos de tecnologia para alunos da rede estadual de ensino são uma parceria da Secretaria de Educação de Pernambuco com o Cesar, no programa Trilhatec
Publicado: 26/03/2026 às 07:24
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)
A Secretaria de Educação de Pernambuco prorrogou até a próxima terça-feira (31) as inscrições para os cursos gratuitos de tecnologia para alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual.
Os cursos são uma parceria com o Cesar no programa Trilhatec.
Neste primeiro semestre, estão sendo ofertadas mais de 17 mil vagas.
As inscrições devem ser realizadas pelo SisSel. O resultado será divulgado no dia 2 de abril.
Já o período de homologação das matrículas será do dia 6 ao dia 13 do mesmo mês, quando os estudantes deverão comparecer às escolas para efetivar a inscrição. As aulas iniciam a partir do dia 6, conforme o calendário de cada modalidade.
Para estudantes do ensino médio, a formação é em Desenvolvimento de Sistemas Web, com conteúdos como HTML, Lógica de Programação, CSS e JavaScript.
Em 2026, o Trilhatec ampliou o número de unidades que ofertam essa modalidade: agora são 157 escolas, com 90 vagas em cada, divididas igualmente entre turmas dos 1º e 2º anos.
Já a oferta para a EJA abrange a temática de Visualização de Dados, incluindo abordagens sobre trabalho, vida e profissão, habilidades do profissional de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento de sistemas de dados.
Ao todo, 49 escolas da rede, com 60 vagas cada, oferecem a qualificação.
A iniciativa integra a política do Governo de Pernambuco de parcerias com instituições privadas de ensino e qualificação profissional, alinhando a educação básica às demandas atuais do mundo do trabalho.
Além do Cesar, o programa também conta com cursos ofertados pelo Senai, Senac e do Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta).