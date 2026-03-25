PMs, guarda municipal e policial penal são presos por fraude em concurso do TJPE

Operação Kyma apura a fraude no concurso do TJPE e foi deflagrada nesta quarta-feira (25): quatro dos 11 mandados de prisão expedidos foram contra PM's, guarda municipal e policial penal

Delegados da PCPE participaram de coletiva sobre operação nesta quarta (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Operação Kyma foi deflagrada, nesta quarta-feira (25), pela Polícia Civil de Pernambuco, com 11 mandados de prisão, expedidos pela 15ª Vara Criminal da Capital.

Do total, quatro são contra agentes de segurança pública: 2 policiais militares (um de Pernambuco e outro do Piauí), um guarda municipal do Rio Grande do Norte e um policial penal.

A operação apura a fraude no concurso do TJPE, realizado em 21 de setembro de 2025 para o cargo de técnico. O certame acabou sendo anulado após a confirmação das irregularidades.

Conforme a Polícia Civil, os quatro têm envolvimento no esquema, mas de formas distintas.

Um PM integrava a organização, atuando na logística e distribuição de equipamentos usados na fraude, enquanto que o outro era cliente da quadrilha. A mesma situação do guarda municipal e do policial penal.

Um terceiro policial militar também foi alvo de mandado, mas o de busca e apreensão. No total, foram expedidos 22.

Os mandados foram cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Itaquitinga, Araçoiaba, Petrolina, além de diligências no Rio Grande do Norte.

Como funcionava o esquema

De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa atuava em duas frentes principais:



1.Captação e vazamento da prova:



Um integrante conseguia acesso antecipado ao conteúdo, registrava por imagens e repassava ao líder da organização.

2.Resolução e distribuição dos gabaritos:

O material era enviado a pessoas responsáveis por resolver as questões — os chamados “professores”. Depois, o gabarito era repassado aos clientes.

Os candidatos utilizavam diferentes métodos para fazer uso das informações privilegiadas, como o uso de ponto eletrônico intra-auricular, conectado a celulares; dispositivo eletrônico em formato de cartão, que recebia sinal e transmitia via bluetooth e anotações em papel escondidas nas roupas.

Integrantes da organização também iam até locais de prova orientar os candidatos sobre como esconder os materiais e identificar o tipo de prova.

Tecnologia para burlar fiscalização

A quadrilha utilizava equipamentos modificados para evitar detecção por detectores de metal, inclusive com alteração de componentes internos de celulares para reduzir a carga metálica.

Há indícios de que equipamentos chegaram a ser importados do exterior, possivelmente da Europa.

