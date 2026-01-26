TJPE anula concurso para técnico judiciário devido à fraude

O tribunal informou, nesta segunda (26), que os suspeitos de fraudar o concurso já foram identificados. Mesmo com a decisão, as provas para os demais cargos, como analista judiciário, seguem mantidas

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou, nesta segunda (26), que anulou as provas do concurso para técnico judiciário devido a uma fraude.

Ainda segundo o TJPE, foram descobertos vazamentos, o que tornou o concurso “viciado”.



O tribunal informou também que os suspeitos de fraudar o concurso já foram identificados. Mesmo com essa decisão, as provas para os demais cargos, como analista judiciário, seguem mantidas.



O TJPE disse que uma nova data será marcada para a realização dessas provas que foram anuladas.

Sobre o certame

O concurso foi realizado para fazer para cadastro reserva nos cargos de Analista Judiciário - função Judiciária; Analista Judiciário - função Apoio Especializado/Analista de Sistemas; Oficial de Justiça; Técnico Judiciário - função Judiciária, e Técnico Judiciário - função Apoio Especializado/Programador de Computador.

A seleção teve prova objetiva, com 15 questões de conhecimentos gerais e 45 questões de conhecimento específicos, além de prova discursiva, aplicadas em todo o estado em datas diferentes, de acordo com o cargo pretendido.

Para os de nível médio, a aplicação ocorreu em 21 de setembro de 2025, e para os de nível superior, em 28 de setembro do mesmo ano.

A remuneração inicial é R$ 5.858,86 para técnico judiciário, e de R$ 7.634,45 para analista judiciário e oficial de justiça.

Confira na íntegra, a nota divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE):

"Diante dos fatos revelados no âmbito de investigação Policial acerca de fraudes identificadas em diversos concursos públicos de grande envergadura em nível nacional e estadual, a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público para Preenchimento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC informam que adotaram, de forma imediata e responsável, todas as providências necessárias para resguardar a lisura, a transparência e a credibilidade do concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos de seu quadro de pessoal.

Após análise técnica e administrativa, a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC decidiram anular as provas referentes ao cargo de Técnico Judiciário (todas as especialidades e todos os polos), aplicadas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2025, de 07 de julho de 2025, em razão da atuação de organização criminosa no dia 21/09/2025, data da aplicação das provas, fato que se encontra sob investigação Policial.

A Comissão do Concurso e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC reafirmam seu compromisso institucional com a legalidade, a meritocracia e o interesse público, adotando postura firme e intransigente diante de qualquer irregularidade que possa comprometer a igualdade de condições entre os candidatos.

Um novo calendário para a reaplicação das provas do cargo de Técnico Judiciário será divulgado oportunamente.

Ressalta-se que as provas relativas aos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça permanecem válidas, não havendo qualquer indício de comprometimento desses certames, conforme investigações Policiais.

Os respectivos resultados serão divulgados nos próximos dias, conforme cronograma a ser informado.

A Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público para Preenchimento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC seguirão colaborando com as autoridades competentes e manterão a sociedade permanentemente informada, assegurando total transparência em todas as etapas do concurso".

