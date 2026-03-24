Pernambuco atinge meta do MEC e acompanha média brasileira em alfabetização

Estado registra 66% de crianças alfabetizadas no 2º ano, mesmo índice do Brasil e acima da meta do MEC para 2025

Segundo o governo federal, Brasil atingiu a meta com 66% das crianças alfabetizadas em idade certa (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Pernambuco atingiu, em 2025, o mesmo patamar da média nacional no processo de alfabetização de crianças na idade adequada, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) na segunda-feira (23).

O estado registrou 66% dos estudantes alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental, índice idêntico ao verificado no conjunto do país e acima da meta de 64% estabelecida pelo Ministério da Educação para o período.

O resultado coloca Pernambuco entre os 20 entes federativos que alcançaram o objetivo estipulado pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), dentro de um cenário nacional em que 19 estados e o Distrito Federal também cumpriram a meta. No Brasil, o índice evoluiu de 59% em 2024 para 66% em 2025.

Em Pernambuco, em 2021, menos de 28% das crianças da rede pública estavam alfabetizadas na idade considerada adequada. O percentual saltou para 59% em 2023, chegou a 61% em 2024 e, agora, alcança 66%.

Brasil

No recorte nacional, o avanço é mais gradual. O crescimento de sete pontos percentuais entre 2024 e 2025 reflete a ampliação de políticas articuladas entre estados e governo federal, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que estabelece metas progressivas até 2030. A expectativa é que, até o fim da década, mais de 80% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental.

O indicador que mede esses resultados é construído a partir de avaliações aplicadas pelos sistemas estaduais de ensino, com base em parâmetros definidos nacionalmente. Os estudantes respondem a questões de múltipla escolha e itens abertos, incluindo produção de texto, que permitem aferir habilidades como leitura de palavras e frases, compreensão de textos curtos e capacidade de localizar ou inferir informações.

Tanto em Pernambuco quanto no restante do país, o critério para considerar uma criança alfabetizada segue um padrão estabelecido em escala nacional, com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Esse parâmetro indica que o aluno deve demonstrar domínio mínimo de leitura e escrita compatível com o nível esperado ao final dos anos iniciais.

