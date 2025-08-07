Cresce índice de compromisso com alfabetização, diz TCE
Divulgado esta semana, o estudo mostrou que a média geral subiu de 5,2 para 7,9 no período. O índice varia de zero a 10 e tem como foco a alfabetização de crianças de 6 e 7 anos, matriculadas no 1º e 2º anos do ensino fundamental.
Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) divulgou o Índice de Compromisso com a Alfabetização (ICA/TCE-PE).
Ele foi medido entre 2023 e 2024, nos 184 municípios do estado.
A edição 2024 do ICA/TCE-PE avaliou sete eixos, sendo que dois deles são novos:
Valorização de professores
Busca ativa de alunos.
Esses se somam aos cinco eixos já analisados na edição anterior:
Legislação,
Colaboração,
Formação,
Material
Monitoramento.
Resultados
Os maiores avanços foram registrados nos eixos Formação, Material e Monitoramento, com influência da adesão dos municípios à plataforma do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).O levantamento também apontou aumento na formalização dos Planos Municipais de Alfabetização.
Em 2023, 3% dos municípios tinham o plano. Em 2024, o percentual subiu para 41%.