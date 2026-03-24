Tubarão que chamou a atenção encalhado em Noronha está "em perigo" de extinção

O Negaprion brevirostris, conhecido como tubarão-limão, pode ser visto no Atlântico ao longo da costa dos Estados Unidos até o Brasil

Tubarão-limão encalha em praia em Fernando de Noronha (Foto: Walison Souza/Cortesia)

A espécie de tubarão que encalhou na praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, no último sábado (21), e chamou a atenção nas redes sociais atualmente está classificada como "Em Perigo" de extinção no Brasil.

O Negaprion brevirostris, conhecido como tubarão-limão, é de grande porte, podendo ser visto no Atlântico ao longo da costa dos Estados Unidos até o Brasil.

A redução populacional do tubarão-limão se deve principalmente pela pesca de grande e pequena escala em áreas críticas, incluindo Unidades de Conservação, como o Atol das Rocas, localizado a cerca de 260 km de Natal, no Rio Grande do Norte.

Na parte Sul do litoral brasileiro a retração da espécie é ainda maior. Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o tubarão-limão foi declarado regionalmente extinto.

Devido à persistência das ameaças, estima-se que a população da espécie sofra uma redução superior a 50% em um intervalo de 63 anos, o que corresponde a três gerações, considerando o período iniciado em 1996.

Encalhado

O instrutor de mergulho e guia turístico Wallison Souza, que viu o tubarão-limão encalhado explicou que o comportamento está ligado à forma de caça da espécie. “Quando eu cheguei, eu vi uma movimentação e imaginei que poderia ser um tubarão-limão porque eles ficam naquela área caçando cardumes de sardinha”, contou.