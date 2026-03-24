Protesto contra violência policial bloqueia Avenida Agamenon Magalhães, no Recife

Protesto blqoueia Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Moradores da Ilha do Joaneiro, na Zona Norte do Recife, realizam um protesto na noite desta terça-feira (24) na Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, na área central da capital. A manifestação provoca impacto no trânsito da região.

O ato é motivado por uma operação policial ocorrida recentemente na comunidade, que teria deixado pessoas feridas. Os manifestantes cobram esclarecimentos das autoridades sobre a ação e denunciam o uso excessivo de força durante a intervenção.

Durante o protesto, participantes ocuparam trechos da avenida, o que gerou congestionamentos e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Manifestantes atearam fogo e interditaram a via nas proximidades do Shopping Tacaruna.

O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura de combate ao incêndio. A Polícia Militar também atua no local.