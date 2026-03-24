Vigilantes protestam em shoppings do Grande Recife após impasse em negociação

Vigilantes protestam no Shopping Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Vigilantes realizaram protestos nesta terça-feira (24) no Shopping Recife e no Shopping Guararapes, após mais uma rodada de negociação da campanha salarial de 2026 terminar sem acordo. A mobilização ocorreu logo depois de uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho, no Recife, e reuniu trabalhadores que cobram reajuste salarial e melhores condições de trabalho.



Parte dos manifestantes também se concentrou na Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias da capital, onde denunciaram a falta de avanço nas negociações com o sindicato patronal e as empresas do setor.



Em seguida, alguns vigilantes seguiram para postos de serviço dentro dos shoppings, com o objetivo de mobilizar outros trabalhadores a aderirem ao movimento. Vídeos do ato foram compartilhados nas redes sociais.



Pautas



De acordo com o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco, a categoria reivindica reajuste de 10% nos salários, além da correção no vale-alimentação e nas demais cláusulas econômicas. Os trabalhadores também defendem a renovação integral da Convenção Coletiva de Trabalho.



Segundo o sindicato, após três rodadas de negociação, não houve avanço nas tratativas. A mobilização desta terça-feira faz parte de uma estratégia de ampliar a adesão nos locais de trabalho e pressionar por avanços nas negociações.



A entidade informou que novas ações podem ser realizadas nos próximos dias e não descartou a possibilidade de deflagração de greve caso não haja acordo entre as partes.

