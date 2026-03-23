Inmet: 78 municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte nesta segunda (23)

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva forte para o Agreste e, principalmente, para o Sertão, onde poderá gerar acúmulo de água de 100mm ao longo do dia

Previsão do Inmet para Pernambuco nesta segunda (23) (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na manhã desta segunda (23), sua previsão para Pernambuco: 78 municípios estão com risco de chuva intensa, tanto no Sertão como no Agreste.

O que varia, conforme o Inmet, é a intensidade da chuva, que no Sertão deve ser mais forte.

31 municípios estão com bandeira laranja, risco de “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

Outros 47 municípios, no Agreste, estão com bandeira amarela, ou seja, risco de “Perigo Potencial” e chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Confira os municípios do Sertão que estão com bandeira laranja do Inmet:



Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Floresta

Granito

Ipubi

Itacuruba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante