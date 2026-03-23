Inmet: 78 municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte nesta segunda (23)
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva forte para o Agreste e, principalmente, para o Sertão, onde poderá gerar acúmulo de água de 100mm ao longo do dia
Publicado: 23/03/2026 às 13:11
Previsão do Inmet para Pernambuco nesta segunda (23) (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na manhã desta segunda (23), sua previsão para Pernambuco: 78 municípios estão com risco de chuva intensa, tanto no Sertão como no Agreste.
O que varia, conforme o Inmet, é a intensidade da chuva, que no Sertão deve ser mais forte.
31 municípios estão com bandeira laranja, risco de “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).
Outros 47 municípios, no Agreste, estão com bandeira amarela, ou seja, risco de “Perigo Potencial” e chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
Confira os municípios do Sertão que estão com bandeira laranja do Inmet:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Floresta
Granito
Ipubi
Itacuruba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante