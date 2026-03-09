Inmet atualiza previsão e Pernambuco tem dez municípios com risco de chuva forte; saiba quais são

Segundo o Inmet, os municípios com risco de chuva forte são do Agreste e da Zona da Mata Norte de Pernambuco, na divisa com o estado da Paraíba

Inmet prevê chuva em dez municípios de Pernambuco, no extremo norte do estado (REPRODUÇÃO/INMET)

A atualização do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desta segunda-feira (9) reduziu para 10 o número de municípios de Pernambuco com risco de chuva até a terça.

Segundo o Inmet, os municípios são do Agreste e da Zona da Mata Norte que fazem divisa com o estado da Paraíba.

O risco de severidade é de “Perigo Potencial”, ou bandeira amarela:

“Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h)”, prevê o Inmet, das 10h desta segunda até as 23h59 da terça.

Os municípios são: