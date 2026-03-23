PF cumpre mandados em Pernambuco e mais dois estados contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Operação Maat da PF foi deflagrada nesta segunda (23) contra organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; 13 mandados foram cumpridos em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte

Polícia Federal (PF) (Foto:PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (23), a Operação Maat, visando desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A investigação, desdobramento da Operação Sol Nascente, revelou o funcionamento de uma vasta rede interestadual de negociação, transporte e distribuição de entorpecentes, especialmente cocaína e haxixe.

O aprofundamento das apurações ocorreu após a prisão do líder da organização, ocasião em que a extração de dados de celulares revelou toda a contabilidade do tráfico e a logística do grupo.

Os investigados utilizavam contas de interpostas pessoas (“laranjas”), empresas de fachada e depósitos bancários fracionados para ocultar a origem ilícita dos recursos movimentados.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.