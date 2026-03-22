Governo de Pernambuco e Prefeitura de Olinda anunciam mutirão gratuito de castração de cães e gatos

O mutirão é aberto ao público e será realizado nos dias 24 e 29 de março, 31 de março, 5 de abril e de 7 a 12 de abril, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

As castrações são realizadas por uma unidade móvel itinerante que percorre os municípios pernambucanos (Reprodução)

O Governo de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura de Olinda, abriu a agenda para castração de cães e gatos no município. Os procedimentos serão realizados nas datas de 24 e 29 de março, 31 de março, 5 de abril e de 7 a 12 de abril, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 8h às 15h.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva da Causa Animal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, e tem como objetivos a promoção da saúde pública, o bem-estar animal e o controle populacional responsável. A meta para este ano é realizar mais de 33 mil procedimentos em todo o Estado.

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As castrações são realizadas por uma unidade móvel itinerante, que percorre os municípios pernambucanos, e contemplam cães e gatos de todos os portes, com implantação de microchip para monitoramento.

Serão 200 castrações por dia, exclusivamente mediante agendamento, que pode ser feito pelo Instagram da Secretaria @meioambientepe.

